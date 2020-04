Почина легендата на американската фолк музика Джон Прайн (Видео)

Джон Прайн, легендата на американската фолк музика, почина на 73-годишна възраст от усложнения, свързани с новия коронавирус, съобщават световните агенции, цитирани от БТА.

Прайн е бил хоспитализиран със симптоми на Ковид-19 - респираторното заболяване, причинено от коронавируса, на 26 март, съобщава съпругата му Фиона Прайн, която е и негов мениджър.

Наричан понякога "Марк Твен на авторите на песни" и посочен от Боб Дилън като един от любимите му композитори, за 50 години в музикалния бизнес Джон Прайн си изгражда имиджа на майстор на думите и специалист по меланхолични балади с нотки на сюрреализъм.

Роден на 10 октомври 1946 г. в Мейуд, Илинойс, Прайн започва да свири любителски на китара, преди звездата му да изгрее на музикалната сцена в Чикаго благодарение на кънтри легендата Крис Кристоферсън.

Първият албум на Джон Прайн, който носи неговото име, излиза през 1971 г. и е приветстван възторжено от критиката.

Една от знаковите му песни срещу войната във Виетнам, "Your Flag Decal Won't Get You Into Heaven Anymore", се възражда през новия век с началото на американското вмешателство в Афганистан и Ирак. Прайн отново се прочува, но отнася и сериозни критики.

Заплененият от блуграс музиката Джон Прайн възпява в своите балади отминали любови, самота, съжаление. По-новите му записи често съдържат препратки към смъртността.

"Неговата музика е изключително красноречива. С нея той се движи в едно платно с Нийл Йънг и Джон Ленън", споделя през 2008 г. Роджър Уотърс от "Пинк флойд".

Уморен от големите звукозаписни компании, които според него експлоатират изпълнителите, през 1981 г. Джон Прайн основава в Нашвил собствен лейбъл, "Oh Boy Records".

Заедно с Чък Бери и Ленард Коен, Прайн е сред малцината композитори, приети в литературния ПЕН клуб. Тази годината фолк музикантът беше удостоен с почетна награда "Грами".

През последните години Прайн продължава изявите си на сцена, като през 2018 г. издава и нов албум. В една от песните изпълнителят описва какво ще прави, когато се озове в рая - ще пие коктейл и ще пуши 15-километрова цигара.