Певецът е работил с Мадона и Том Круз

“Неоценим изпълнител, готов победител.” Така Иван Лечев нарече Пламен Бонев веднага, след като го привлече в отбора си в “Гласът на България”. Дали ще победи в шоуто, още е рано да се каже, но безспорно има опита и качествата да го направи. Той е космополитна личност, живял е на много места по света. Роден е в Чирпан, отраснал в Кърджали, учил в Пловдив (там две години следва аграрна икономика), след което заминава за Лондон с музикалната група “Диалог”, в която участва.

“От малък имах фикс-идеята да отида в чужбина. Просто да опитам, да видя света. И винаги ме води любопитството”, разказва Бонев.

В Лондон свири с групи, организира и води концерти на български групи на Острова. Пътуват и в други европейски държави. Решава обаче да продължи образованието си и учи една година счетоводство в City of London College. Преди пеенето или по-скоро паралелно с него Бонев прави и успешна актьорска кариера. Затова се пренасочва към актьорското майсторство. Завършва курсове там и благодарение на това го забелязват от различни агенции, които го канят да се снима в реклами, масовки и филми.

“Ходил съм по панаири, облечен в различни костюми, защото актьорската работа е много широкоспектърна. Всичко съм работил”, казва Бонев. Заедно с това обаче идват и участията в култови ленти като “Хари Потър”, “Зелената зона”, “Мисията невъзможна” и др.

Срещал се е и е работил заедно с Мат Деймън и Том Круз, които описва като усмихнати, лъчезарни, дружелюбни.

“Бях в последния

филм на Брад Пит

“Зомбитата” -

видяхме се, но не можах да говоря с него, защото имаше много хора. Но и той излъчваше уникална енергия, с огромна усмивка”, казва още актьорът певец. Седял е на една маса и с Камерън Диас, която описва като изключителна звезда, фина и красива жена, от която не можеш да свалиш поглед.

Прекарва цял ден и в компанията на Мадона заради дебютния ѝ филм като режисьор.

“14 часа снимахме една сцена. Тя беше изключително недоволна от светлините, затова се проточи работата. Но тя искаше всичко да е перфектно”, казва още той.

Покрай актьорството разбира и колко е важно да си бил в казарма. Много от ролите си получава, защото има опит с оръжие. В един момент обаче и това му доскучава и му идва в повече.

“Не спирах с участията, пеех и по сватби, обикалях цяла Англия и с актьорството ми се струпа много напрежение. Започнах да се уморявам и да бленувам да пътувам по света”, казва Бонев.

Така започва да кандидатства за работа по корабите - интересна работа, обикаляш хубави места, заплаща се добре. Известно време успява да жонглира между ангажиментите в Лондон и корабите, но усеща, че се чувства по-щастлив, когато пътува. Известно време прекарва в Лос Анджелис и Холивуд, където се снима в разни предавания, но без да изоставя корабите. При едно от прибиранията във Финландия обаче

среща момиче, в

което се влюбва,

и това го връща отново там. В скандинавската държава участва и в тяхното музикално шоу “Гласът на Финландия”, което пък се оказва причина да се пробва и в тукашното издание.

“След “Гласът на Финландия” всеки път, в който гледах “Гласът на България”, получавах една превъзбуда, не можех да спя, знаех, че е неизбежно рано или късно да се явя. Трябваше да го направя, защото просто отвътре всичко крещи, цялото съзнание се пали. И колкото и клиширано да звучи, човек трябва да си слуша сърцето. А аз го избягвах поради някакви мои съображения”, обяснява изпълнителят. Но явно съдбата си знае работата, защото миналата есен Бонев кандидатства за ролята на Жан Валжан в Софийската опера, идва си, за да се яви на кастинга, и това се оказва решаваща стъпка.

“Тъкмо бях слязъл от кораб, бях пял 45 дни и от преумора не бях в кондиция. И не можах да взема тази роля”, казва той. Точно тогава разбира, че текат записвания за “Гласът на България”, и решава да се яви на прослушване.

На изпълнението му се обърнаха и четиримата ментори, но Графа успя бързо и ловко да блокира Камелия, така че тя нямаше шанса да привлече Бонев в отбора си, въпреки че го поиска. Певецът признава, че

преди да стъпи на

сцената, вече е

знаел, че ще избере

Иван Лечев

за свой ментор, ако има тази възможност. Но не крие радостта си от това, че е бил желан във всичките отбори.

“Почувствах се важен и оценен, което всеки изпълнител иска да усети. Особено от такива звезди като тях”, обяснява Бонев. Сега се надява да подобри постижението си от “Гласът на Финландия”, където стига до четвъртфинал. Това обаче също го е зарадвало, защото конкуренцията била много силна, а и представянето много зависи от избора на песни за концертите.

“Поех много големи рискове в избора на песни тогава. Аз съм участвал и в други предавания, в Лондон съм работил в подобни и знам печелившата формула - или силни балади, или нещо много силно като енергия. Но исках да бъда различен, защото ми е ясно, че в тези формати се появяваш, после идва друг формат с други участници. Реших да направя нещо тотално различно, което не беше правено във Финландия - латиното “Бамболео”, и до ден днешен се говори за него”, разказва изпълнителят. Явно наистина е оставил дълбока следа, защото наскоро, две години след края на шоуто, продуцентите му се обаждат с покана да бъде

част от журито на нов

музикален формат -

All Together Now (“Всички заедно”). В него 100 известни певци оценяват нови музикални таланти. Сред тях имало и професионални певци, и млади, както и такива, с които Бонев се е състезавал в “Гласът на Финландия”.

“В началото на февруари бях във Финландия. За две седмици заснехме 10 епизода. Всичките звезди в панела освен мен бяха финландци. Беше изключително помпозно, пищно, предаването е много скъпо. Всеки разполага с червен бутон и има регламент за отпадане на участници”, издава мъничко той. Заради коронавируса стартът на шоуто обаче е отложен и вероятно финландците ще го видят по телевизията през есента. Сега е пренаредил всичките си планове и приоритети и решава да се върне тук, при корените си.

“Засега смятам да остана в България. Искрено се надявам да имам музикална кариера тук, защото това е моят начин да остана. Това, което съм видял, преживял и научил в чужбина, искам да го дам на българската публика, защото аз съм българин все пак”, заявява той. А тук с участието си в “Гласът на България” иска да дава силни позитивни емоции на зрителите и няма стратегия, както във финландския формат. Неслучайно нарича себе си безнадежден оптимист.

“Аз и извън сцената се опитвам да даря хората с усмивка, винаги съм шут, винаги се правя на актьор. Опитвам се да влияя на настроението на приятелите си, като ги заливам с позитивна енергия”, казва той и допълва, че от сцената на музикалния формат ще опита да предаде този позитивизъм и на зрителите.