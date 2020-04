Певицата Дуа Липа оглави британската класация за албуми

Певицата Дуа Липа оглави за първи път в кариерата си британската класация за албуми, съобщи сайтът на официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Позиционирайки се на върха с новия си албум "Future Nostalgia", Дуа Липа става първата жена - самостоятелна изпълнителка, заела челната позиция в чарта през тази година.

Второ място в албумната класация заема певецът Луис Капалди с "Divinely Uninspired To A Hellish Extent", следван от Уикенд с "After Hours", предава БТА.

Челната петица в британската класация за албуми се допълва от певеца Хари Стайлс с "Fine Line" и тийн сензацията Били Айлиш с "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

В британската класация за сингли за седма седмица начело е певецът Уикенд с парчето "Blinding Lights".

Второто място в чарта заема канадският рапър Дрейк със сингъла "Toosie Slidе", следван от Сейнт Джон с "Roses".

Певицата Дуа Липа фигурира с три парчета в Toп 10 - "Physical", "Don't Start Now" и "Break My Heart", класирани съответно на четвърта, пета и седма позиция.