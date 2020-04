Марая Кери чества 15-годишнината на албума "The Emancipation of Mimi"

Марая Кери заяви, че работата й с Фарел Уилямс над албума й "The Emancipation of Mimi" от 2005 г., била свързана с истинско сътрудничество, съобщи Контактмюзик.

Петдесетегодишната певица си сътрудничеше с Фарел за 10-ия си албум "The Emancipation of Mimi". Този месец се навършват 15 години от излизането му. Марая довери, че нарушила собствените си правила да записва сама вокалите си, за да може да работи заедно с Фарел Уилямс над песента "Say Something", предава БТА.

"Тези сесии за композиране на музика бяха страхотни - каза тя пред сп."Билборд". - Фарел е толкова енергичен творец. Достави ми радост да запиша заедно с него песента съвместно със Снууп Дог. За мен това не бе обичайна сесия, защото записах вокалите си заедно с Фарел в звукозаписно студио. Обикновено го правя сама. Така се съобразявам единствено със собствените си виждания. Това обаче бе истинско сътрудничество. Звукозаписната компания искаше "Say Something" да е водещият сингъл. Казаха ми, че много го харесват и че той е нещо различно в творчеството ми. Аз обаче не го виждах като водещ сингъл, защото смятах, че е твърде различен. Мисля, че направих правилния избор да работя с Фарел - това се случи в идеалния момент в живота и кариерата ми."