Фарел оглави класацията за най-излъчвани песни във Великобритания през предишното десетилетие

Хитът "Happy" на Фарел Уилямс оглави класацията за най-излъчвани песни във Великобритания през предишното десетилетие, съставена за предаване на Радио 2, съобщи Би Би Си.

На второ място е "Rolling in the Deep"на Адел, а на трето - "Moves Like Jagger" на "Марун 5" с Кристина Агилера.

Песента "Happy" е създадена за анимационния филм "Аз, проклетникът 2" през 2013 г. Тя заема осмото място сред най-продаваните в историята на британската класация на сингли. Изпълнение на живо носи на Фарел Уилямс награда "Грами" за най-добра оригинална песен.

Фарел Уилямс участва и в заелата четвърто място "Get Lucky" с "Дафт пънк". Пета е "Can't Stop the Feeling" на Джъстин Тимбърлейк, а шеста - "I Gotta Feeling" на "Блек айд пийс".

Челната десетка допълват "Uptown Funk" на Марк Ронсън с Бруно Марс, "Counting Stars" на "Уан рипъблик", "Forget You" на Си Ло Грийн, "Sex on Fire" на "Кингс ъв Леон".

Адел и Бруно Марс имат по три песни в Топ 40.

Класацията разкри също, че песните, изпълнявани от мъже, са излъчвани повече в сравнение с тези на жените - 22 към 14. Американските изпълнители също преобладават спрямо британските 18-14.