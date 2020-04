Четвърта песен на Фабрицио Паризи се завъртя в MTV

Фабрицио Парици в тандем с The Editor направиха ремикс на хитовото парче от 90-те години The Boy is Mine, за който дуетът Бранди и Моника получават „Грами“ и три награди от сп. „Билборд“ през 1998 г. Това е втори сингъл на българския тандем, който се върти по музикалния канал MTV и четвърти на Фабрицио Паризи.

Новият вариант е изпят от австралийската звезда Грег Гулд и Пейтън, британецът, когото определят като най-разпознаваемият глас на хаус музиката. Двамата записват The Boy Is Mine като водещ сингъл за албума на Гулд „1998“, състоящ се само с класики от 90-те. Всички приходи от тавата ще отидат във фондацията на сънародничката му Оливия Нютън-Джон, за борба с рака. Жестът е почит към втората майка на Гред - Шарън, изгубила битката с коварната болест по време на записите на „1998“.

Щом финализират The Boy Is Mine в студио Гулд и Пейтън се обръщат към Фабрицио Паризи и The Editor да му направят ремикс. Едва излязъл на пазара, ремиксът предизвиква интереса на MTV, които лично се свързват с италианския диджей, с български корен, за да му поискат разрешение за излъчване.

Видеото на The Boy is Mine е дело на самите изпълнители Грег Гулд и Пейтън, жертви на училищен тормоз преди години, а днес активисти за даване на гласност на проблема и търсене на публично решение. В главната роля е най-известната австралийска актриса от сапунени сериали Лин МакГренгър (Home & Away), която си партнира с Кзандър Дарк.