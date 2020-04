Дуа Липа оглави отново британската класация за албуми

Певицата Дуа Липа оглави за втора поредна седмица британската класация за албуми с "Future Nostalgia", съобщи сайтът на официалната компания, която следи продажбите.

На второ място в албумната класация е шотландският певец Луис Капалди с "Divinely Uninspired To A Hellish Extent". Трета е американската група "Строукс" с шестия си студиен албум "The New Abnormal", следван "The New Toronto 3". Пети е Уикенд с "After Hours", предава БТА.

В британската класация за сингли за осма седмица начело е певецът Уикенд с парчето "Blinding Lights", което е най-продаваното във Великобритания за тази година.

Второто място в чарта заема Сейнт Джон с "Roses", следван от Дрейк със сингъла "Toosie Slidе".

Дуа Липа за трета поредна седмица фигурира с три парчета в Toп 10 - "Physical", "Don't Start Now" и "Break My Heart", класирани съответно на четвърто, пето и десето място. Тя е единствената певица с такова постижение от Руби Мъри през 1955 г.