46 телевизии излъчват шоуто на мястото на Евровизия

Участниците, които трябваше да се състезават, записват обща песен - победителка от конкурса през 1997 г.

Всичките 41 изпълнители, които тази година трябваше да се състезават на международния конкурс Евровизия, ще запеят заедно една песен. Това ще стане в същия ден, в който трябваше да е финалът на конкурса - 16 май. Тогава организаторите на Евровизия правят специален концерт без състезателен характер, с който да спазят традицията и да уважат всички страни - участници в конкурса. Той ще е под мотото Europe Shine A Light (от англ. “Европа блести със светлина”) и ще бъде излъчен от 46 телевизии по цял свят. Сред тях са най-големите и най-гледани обществени медии в Европа - британската Би Би Си, испанската RTVE, италианската RAI, германската ARD, френската France 2 и руският Первый канал. БНТ 1 също ще излъчи шоуто от 22 ч българско време.

Концертът, който ще бъде продуциран от националната телевизия на Нидерландия NPO 1, няма да има конкурсен формат и ще представи песните и артистите, които щяха да вземат участие в отменената Евровизия.

В него ще се включи и представителката на България Виктория Георгиева. Тя ще заснеме специално видеопослание за зрителите, ще прозвучи и песента, с която тя трябваше да се състезава в конкурса - Tears Getting Sober.

Но освен това Виктория ще се включи и в общо изпълнение с всички останали участници на популярно парче от историята на конкурса. Всички ще изпълнят Love Shine A Light - песента, с която Великобритания печели Евровизия през 1997 г. Тогава я изпълнява британската група Katrina and the Waves - същите, чието дело е хитът Walking on Sunshine. А сега всеки певец, който трябваше да излезе на престижната сцена, ще запише откъс от нея от дома си или студиото си. Накрая всички ще се съберат в едно общо изпълнение, което ще прозвучи на концерта на 16 май.

Очаква се той да бъде проследен от 200 милиона зрители по цял свят, защото ще бъде излъчен в Австралия, Албания, Малта, Кипър, Беларус, Латвия, Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Дания, Финландия, Естония, Грузия, Швейцария, Гърция, Исландия, Литва, Северна Македония, Норвегия, Ирландия, Полша, Португалия, Румъния, Сан Марино, Сърбия, Словения, Израел, Швеция, Украйна, Босна и Херцеговина, Косово, Казахстан и Черна гора.

Виктория, която трябваше да представи страната ни на конкурса, ще е българският изпълнител на Евровизия догодина.