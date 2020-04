Изписаха от болницата Мариан Фейтфул

Британската певица Мариан Фейтфул напусна лондонската болница, в която бе приета, след като се зарази с новия коронавирус, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес.

"С радост оповестяваме, че Мариан напусна болницата 22 дни след хоспитализирането й заради симптоми на COVID-19", се казва в информация на страницата на поп иконата от 60-те години на миналия век в Туитър. "Тя ще продължи възстановяването си в Лондон. Мариан благодари на всички за окуражителните им послания. Тя е признателна на болничния персонал, който се грижеше за нея и без никакво съмнение спаси живота й, предава БТА.

Мариан Фейтфул стана знаменитост през 60-те години на миналия век, след като на 17-годишна възраст изпълни хита "As Tears Go By", написан от Мик Джагър и Кийт Ричардс. След дългото си отсъствие от музикалната сцена, Мариан се завърна през 1979 г. с албума си "Broken English". Тя се изяви също като театрална и филмова актриса в рамките на кариерата си, обхванала 5 десетилетия. Тя имаше редица здравословни проблеми, свързани с хепатит С и рак на гърдата.