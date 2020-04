Ще снимат филм за живота на Уитни Хюстън

Уитни Хюстън ще се завърне на големия екран в игрален филм за живота й, отвел я до върховете на славата, но приключил с наркотична зависимост и трагедия, предаде Ройтерс, позовавайки се на продуцентите.

Заглавието на филма е заимствано от един от най-големите хитове на легендарната певица - "I Wanna Dance with Somebody". Продукцията има подкрепата на наследниците на Уитни Хюстън и дългогодишния й звукозаписен продуцент и ментор Клайв Дейвис.

Продуцентите описват филма като "радостно, емоционално и сърцераздирателно честване на живота и музиката на Хюстън", който може да се тълкува и като "откровен поглед към цената, която плаща звезда от световна величина", предава БТА.

Уитни Хюстън, сред чиито хитове са също "I Will Always Love You" и "Saving All My Love for You", почина на 48-годишна възраст през 2012 г. в навечерието на церемонията за наградите "Грами". Певицата беше намерена удавена във ваната на хотел в Бевърли хилс след употреба на кокаин. За Уитни Хюстън се знаеше, че от години води борба с наркотична зависимост.

Певицата и носителка на шест награди "Грами" се е снимала в няколко филма, най-известният от които е "Бодигард" (1992).

След смъртта й са заснети няколко документални продукции за живота й, но игралната екранизация е първата одобрена от наследниците на Хюстън.

Сценарият за филма е поверен на Антъни Маккартън ("Бохемска рапсодия"). Независимата кинодейка Стела Меги е в напреднала фаза на преговори за режисьорския пост.

В съобщението на продуцентите не се посочват подробности за датата на излизане на филма и кастинга.

Популярността на музикалните биографични продукции се увеличи през последните две години благодарение на успеха на "Бохемска рапсодия" за живота на фронтмена на "Куин" Фреди Меркюри и "Рокетмен" за възхода към славата на Елтън Джон.