Аланис Морисет пусна нова песен (Видео)

Аланис Морисет пусна песента "Diagnosis" от предстоящия да излезе свой албум "Such Pretty Forks in the Road", съобщи ЮПИ. Песента е пусната в Ютюб и може да бъде стриймвана в платформите Спотифай, Епъл мюзик и Амазон мюзик.

Планирано е дискът "Such Pretty Forks in the Road" да бъде издаден на 1 май. Той ще включва също песните "Reasons I Drink" и "Smiling".

Предишният й албум "Havoc and Bright Lights" излезе през 2012 г.

Четиридесет и пет годишната певица по-рано оповести, че през месец юни ще тръгне на турне в Северна Америка, за да отбележи 25-годишнината от излизането на албума й "Jagged Little Pill". Концертите й обаче може да бъдат отменени заради пандемията от новия коронавирус.