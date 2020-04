Знаменитости почетоха с концерт композитора Стивън Сондхайм по случай 90-годишнината му

Джош Гробан, Нейтън Лейн и Джейк Джиленхол бяха сред звездите, изпълнили песни и отдали почит към прочутия бродуейски композитор и текстописец Стивън Сондхайм на концерт по случай 90-ия му юбилей, предаде Асошиейтед прес.

Сондхайм навърши 90 години на 22 март, но затварянето на Бродуей заради пандемията от новия коронавирус осуети плановете за отбелязването на юбилея му.

Звездната проява, озаглавена "Take Me to the World'', включваше също изпълнения на Лин-Мануел Миранда, Кели О'Хара, Лора Бенанти, Лий Салонга, Пати Лупоун и Бернадет Питърс, която закри шоуто с триумфална акапелна версия на песента "No One Is Alone''.

Концертът откри актрисата и певица Сътън Фостър с песента "There Won't Be Trumpets''. В края на изпълнението дъщеря й Емили честити рождения ден на Стивън Сондхайм, предава БТА.

Кристин Барански, Одра Макдоналд и Мерил Стрийп изпълниха песента "The Ladies Who Lunch''.

Актьорът Нийл Патрик Харис изпя "The Witch's Rap" и благодари на композитора за любовта си към театъра.

Джейк Джиленхол и Аналий Ашфорд изпълниха песен от мюзикъла "Неделя в парка с Джордж", поставен на бродуейска сцена от Стивън Сондхайм през 2017 г.

Почитта си към композитора засвидетелстваха още Джейсън Александър, Бийни Фелдстийн, Бен Плат, Манди Патинкин, Виктор Гарбър.

Благодарност към Стивън Сондхайм - автор на текстове за мюзикъла "Уестсайдска история", поставен на Бродуей през 1957 г., изказа Стивън Спилбърг. Известният режисьор работи над римейк на бродуейския мюзикъл и едноименния филм от 1961 г.

Нейтън Лейн, който често си сътрудничи със Стивън Сондхайм, на свой ред нарече композитора и текстописец "невъзпят герой на американския театър" и "гений", с какъвто хората в шоубизнеса трябва да работят, ако им се предостави подобна възможност.

Водещ и продуцент на проявата, излъчена в Ютюб, беше актьорът Раул Еспарса. Домакинът извини закъснението с час и половина на шоуто с технически проблеми. Голяма част от изпълнителите бяха заложили на тениски и оскъдно количество грим и бяха записали изпълненията и трибютите си на семпъл фон.