Рапърът Пост Малоун постави рекорд в класацията на "Билборд" за сингли

Рапърът Пост Малоун постави рекорд в класацията на "Билборд" за най-много седмици - 34, прекарани в челната десетка на чарта, съобщава сайтът на изданието.

Малоун отбелязва постижението с парчето "Circles", с което прекара и три седмици на върха в класацията - по една през ноември и декември миналата година и през януари тази година.

По този показател Пост Малоун подобрява собствения си рекорд от 33 седмици, поставен със сингъла "Sunflower", записан в сътрудничество със Суа Ли.

По 33 седмици в Топ 10 на класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли са прекарали също "Марун 5" с парчето "Girls Like You", записано в сътрудничество с рапърката Карди Би, и певецът Ед Шийран с "Shape of You".

При новата подредба Пост Малоун заема шестото място в чарта със "Circles".

Певецът Уикенд запазва първенството си в класацията Хот 100, отбелязвайки четвърта непоследователна седмица на върха със сингъла "Blinding Lights".

Следващите четири позиции също остават непроменени спрямо предходната седмица и се заемат съответно от рапъра Дрейк с "Toosie Slide", рапъра Роди Рич с "The Box", певицата Дуа Липа с "Don't Start Now" и рапърката Доджа Кет със "Say So".