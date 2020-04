Роби Уилямс пуска песен за любовта си с Айда, която го спасила от наркотиците

Новият албум на Роби Уилямс ще носи духа на диското, вдъхновен от песента на Кайли Миноуг от 2001 г. "Your Disco Needs You", която му е помогнала при записите.

Изпълнителят на "Angels" разкри, че той е вдъхновен да изостави за известно време парти звученето от предишния си албум "The Heavy Entertainment Show" от 2016 г. и миналогодишния празничен " The Christmas Present".

Има обаче още няколко не толкова купонджийски предложения, тъй като в една от песните той пее за своята история с Айда Фийлд, от която той има 7-годишния Теди, Чарли, на 5, Коко, на 20 месеца и Бо, на 3 месеца, и която е спасила живота му в битката със зависимостта от наркотици, предаде БГНЕС.

Бившата звезда от "Take That" – който е „чист“ от 20 години, изпя по време на тежкия период: "Трябва да се променя, трябва да се изчистя, не мога да позволя майка ми да ме види да умра така. Давене в бутилки, търкаляне с модели, преди да те намеря. Да, летях нависоко, вярно е, но сега летя високо с теб".

Междувременно австралийската поп кралица Кайли наскоро разкри, че тя и Роби готвят дует. Двойката се сдружи с мега-хита "Kids" през 2000 г., който стана част от седмия й студиен албум "Light Years".

Авторката на „Spinning Around“ разкри още, че те са написали песен по време на подготвянето на Роби на "The Heavy Entertainment Show“, която може да бъде пусната в „бъдеще“.