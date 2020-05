Водещи италиански изпълнители отбелязаха с голям виртуален концерт 1 май

Италианците може все още да са в карантина заради коронавируса, но знаят как да повдигнат духа си и да окуражат сънародниците си. На Великден Андреа Бочели предложи на сънародниците си трогателен половинчасов солов концерт от празната Миланска катедрала. Снощи на 1 май водещи италиански изпълнители и Стинг участваха в традиционния първомайски концерт, който се проведе тази година във виртуален формат, пишат АНСА и "Кориере дела сера"

Всеки изпълнители се включи с изпълнения и послания или от дома си, или от знаково място в града, в който се намира по време на изолацията. Всичко това беше координирано от студиата на РАИ и излъчвано по един от каналите на телевизията и по една от радиостанциите на радиотелевизонната компания, както и в платформата на РАИ в интернет. Италиански издания публикуват днес и клипове с някои от изпълненията на участниците в концерта.

Певецът Стинг се включи с послание към италианците от дома си в Лондон. Той каза на италиански, че иска да отдаде почит на всички трудещи се в Италия, на лекарите, медицинските сестри, на целия медицински персонал, на пощальоните и шофьорите в градския транспорт. После изпя прочутото си парче Don't stand so close to me, което в превод означава "Не стой толкова близо до мен", за да напомни за правилото за физическа дистанция в условията на коронавируса.

Васко Роси изпрати послание от дома си и каза, че прегръща виртуално всичките си сънародници, след което последваха кадри от негови минали концерти и от кулисите им от големи стадиони в страната, на фона на парчето "Un senso", което в превод означава "Смисъл", предава БТА.

Групата Стато Соачале се включи в концерта от празния площад Пиаца Маджоре в Болоня с парчето си "Una vita in vacanza", което в превод означава "Живот във ваканция". Групата каза, че когато го е композирала преди няколко години, изобщо не е мислела, че някога в Италия може да се стигне до подобно нещо. А сега де факто хората са в принудителна ваканция заради коронавируса.

Дзукеро участва в концерта от дома си в Понтремоли и сподели, че за човек като него, свикнал все да пътува, карантината е тежка. Той изрази надежда, че скоро ще може да поднови турнетата си. В посланието си певецът отдаде почит и на всички хора от шоубизнеса, които сега не работят, а имат семейства, които да издържат. След това изпя и някои от хитовите си парчета.

От празната концертната зала Аудиториум-Парк на музиката в Рим певицата Тоска изпя затрогваща версия на "Bella Ciao". Ирене Гранди изпълни няколко песни от Флоренция на фона на празните улици и площади.

Гвоздеят на програмата беше Джана Нанини, която се включи от Терасата Мартини, извисяваща се над центъра на Милано, на фона на небостъргачите в града и на залязващото слънце. Тя изпълни няколко парчета, сред които "Notti senza cuore", което в превод означава "Безсърдечни нощи", докато си акомпанираше на пиано.

В концерта от различни места на Италия, пеейки без публика, се включиха още редица изпълнители.