Джоан Роулинг дари 1 милион британски лири за борба с коронавируса

Джоан Роулинг, авторката на любимия на мнозина роман "Хари Потър", дари 1 милион британски лири (1,25 милиона долара) за борба с коронавируса, съобщи Контактмюзик.

Средствата писателката иска да бъдат разпределени в помощ на жертви на домашно насилие и бездомници по време на пандемията от коронавирус, предаде Ройтерс. Британската писателка каза, че парите ще бъдат разделени между благотворителните организации "Крайзис" и "Рефюдж". "Както винаги в криза от този тип бедните и най-уязвимите са най-тежко засегнати", написа тя в "Туитър". Дарението е направено месец след като 54-годишната Джоан Роулинг - която е омъжена за лекар - сподели, че се е възстановила след двуседмично заболяване, което подозира, че е било COVID-19, предава БТА.

Британска музикална класация пък оглави благотворителен хит за подпомагане на борбата срещу COVID-19

Звездна кавър версия на парчето "Times Like These" на група "Фу Файтърс" оглави британската класация за сингъли след оспорвана битка за първото място, съобщава Би Би Си, цитирайки сайта на официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Благотворителният сингъл с участието на музикални звезди като Дуа Липа, Крис Мартин, Джес Глин, "Бифи Клайро", Рита Ора, Йънгблъд, Мейбъл, изпревари с едва 3000 продадени копия повече парчето "Blinding Lights" на певеца Уикенд. Кавър версията на "Times Like These" измести от върха в чарта друг благотворителен сингъл - "You'll Never Walk Alone" на певеца Майкъл Бол и ветерана полковник Том Мур, който при новата подредба заема 21-ва позиция.

Средствата от продажбите на благотворителния кавър "Times Like These" ще бъдат разпределени между организациите Children In Need и Comic Relief, за да подпомогнат засегнати от пандемията от коронавируса.Челната тройка в британската класация за сингъли се допълва от Сейнт Джон с "Roses". В британската класация за албуми певицата Дуа Липа отбелязва трета непоследователна седмица на върха с тавата "Future Nostalgia", следвана от Луис Капалди с "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" и Джери Синамон с песента"The Bonny".

Дарения за най-високата кула в света

Дубай ще освети най-високата кула в света, за да отрази всяко дарение в подкрепа на най-засегнатите от коронавируса общности в Обединените арабски емирства, предаде Франс прес.

Бурдж Халифа, която се издига на 828 метра, ще бъде превърната в "най-високата в света кутия за дарения", като част от кампания за осигуряване на 10 милиона порции храна за хора с ниски доходи. Призивът е отправен в месеца на постите в мюсюлманския свят - Рамазан, време за самоанализ, молитва и благотворителност. За всяко дарение от 10 дирхама (2,7 долара) една от 1,2 милиона ЛЕД светлини на сградата ще светва, така всяка светлинка ще представлява една порция храна.По-малко от 24 часа от началото на призива, броячът на сайта на инициативата сочеше, че са дарени над 176 000 порции.Кулата редовно е включвана в акции за солидарност със страни, засегнати от криза - с Австралия, когато бушуваха пожарите в страната, с Китай и Италия, когато бяха ударени тежко от коронавируса, коментира агенцията.