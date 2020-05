Рапърът Йънг Бой Невър Броук Агейн оглави класацията на "Билборд" за албуми

Рапърът Йънг Бой Невър Броук Агейн оглави за втори път в кариерата си седмичната класацията Топ 200 на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик от новата тава на изпълнителя "38 Baby 2" са продадени 67 000 албумни еквивалентни единици, които му отреждат първенството, предава БТА.

Йънг Бой Невър Броук Агейн покорява върха в чарта само седем месеца след като го оглави с предишния си албум "AI YoungBoy 2".

Първенецът от миналата седмица, рапърът Да Бейби, е отстъпил на втора позиция с 56 000 продадени еквивалентни единици от тавата "Blame It On Baby".

Любопитното при новата подредба е, че за първи път в историята на чарта класираните на първо и второ място албуми съдържат думата "бейби" в заглавието. Досега общо пет албума с въпросната дума са оглавявали чарта - "38 Baby 2" на Йънг Бой Невър Броук Агейн, "Blame It On Baby" на Да Бейби, "Wasteland, Baby!" (2019) на Хозиър, "Baby One More Time" (1998-1999) на Бритни Спиърс и "Achtung Baby" (1991) на Ю Ту.

Трио бивши първенци допълват челната петица в класацията на "Билборд" за албуми. Рапърът Лил Узи Върт запазва третото си място с 49 000 продадени еквиваленти единици от тавата "Eternal Atake". Следват певецът Уикенд с "After Hours" (48 000 продадени еквивалентни единици) и рапърът Лил Бейби с "My Turn" (41 000 продадени еквивалентни единици).