От дете Ева Пармакова искала да учи от вкъщи, но не мислела, че ще й се наложи месец преди матурите

Младата певица преоткри любовта си към рисуването по време на карантината

Певица, водеща, а все още ученичка, това е талантливата Ева Пармакова. Само след няколко седмици ѝ предстои да вземе дипломата си за средно образование. Това, че от март заедно с всички ученици в България започна онлайн обучение, хич не ѝ пречи. “Още в първи клас казвах на майка ми, че искам самостоятелно обучение. Не знам защо тази идея много ми харесваше. Ето че се случи 1 месец преди да завърша, но може би това бе най-неподходящият момент”, казва Пармакова.

Именно затова е изключително благодарна на преподавателите си от частното езиково училище “Дорис Тенеди”, които макар и от дистанция показват изключителен професионализъм и успяват да подготвят класа ѝ за матурите. “Може би най-неприятното в цялата ситуация е, че все още има неясноти около тях – кога ще бъдат, какъв материал ще влиза и т.н. Това, което ние можем да направим, е да си научим всичко”, казва младата певица, гледайки от положителната страна на нещата в тази необичайна ситуация.

Самата тя

отдавна е решила

по какво ще бъде

втората ѝ матура –

английски език

“За нея не се притеснявам, защото се подготвям от години, но тази по български език и литература винаги ми се е струвала доста сложна, затова подготовката е по-сериозна”, казва Пармакова.

Определя се като късметлийка, защото има изключително добър преподавател. “Той ни предоставя дълги анализи за всяко произведение, благодарение на които много по-бързо и лесно усвояваме цялата информация”, разказва певицата. В никакъв случай обаче не разчита само на анализите. Задължително прочита всяка творба, за да я разбере по-добре. “Правим и доста пробни матури по български език”, допълва тя.

Затова не се чувства ощетена от дистанционното обучение. “Според мен имаме всичко необходимо, за да се подготвим достатъчно добре. Затварянето вкъщи ни дава много повече време за учене, което е плюс”, казва Пармакова.

Макар да се подготвя усилено за матурите, все пак от време на време си почива. Така открива едно друго свое артистично хоби, свързано с рисуването.

“То по-скоро е

оцветяване, защото

взимам готови

шаблони,

които имат номерца. Пак не е много лесно, защото има доста мънички детайли. Като малка много обичах да рисувам. Някак си това ми припомни за тези години и ми действа успокояващо”, казва Пармакова. По този начин успява макар и за момент да “избяга” от неприятната ситуация на пандемия.

“Времето вкъщи прекарвам с моя приятел, който също се занимава с музика, прави бийтове и е китарист”, казва певицата. Това е още една причина да не усеща толкова силно негативите от самоизолацията, която следва като отговорен човек. “Доста добре ни се отразява в креативен аспект, защото разполагаме с повече време и можем да правим нова музика”, допълва Ева.

Нейните песни и талант започват да ѝ носят международна слава. Дуетът ѝ с Фабрицио Паризи и Wah Tony - Tell Me Right, тръгна на активна ротация по MTV Dance в началото на миналото лято. Наскоро се случи същото и с най-новото ѝ видео към сингъла Runnin', който също намери място в плейлистите на глобалния музикален канал. Песента отново е на английски език и е създадена заедно с популярния турски диджей Hakan Akkus.

Той забелязал Ева още по време на участието ѝ в “Х Фактор” и впечатлен от таланта ѝ сам поискал да работи с нея. “Много е интересно как в днешно време нещата могат да се получават толкова лесно чрез социалните мрежи и интернет.

С Hakan никога не

сме се виждали,

цялата ни

комуникация

е по имейл и

по инстаграм”,

разказва певицата. Именно в инстаграм Akkus за първи път се свързал с нея. Пармакова веднага проверила името му в YouTube и се уверила, че наистина е много популярен. Една от песните му дори има 50 милиона гледания. “Често ми пишат хора, които са слушали Runnin' и много са я харесали. Виждам и все повече коментари от чужбина под видеото в YouTube и това много ме радва”, казва с вълнение Пармакова.

Освен като певица хората могат да я разпознаят и като водеща на предаването “Музика, музика” по БНТ 2. Миналата година отива в студиото му като гост, за да представи парчето си Lipstick. Още тогава харесали присъствието и начина ѝ на говорене, а след това получила поканата да го води заедно с Вензи. “В началото бях доста притеснена, защото дотогава винаги стоях само от другата страна – на този, когото интервюират”, разказва певицата. Въпреки това приема предизвикателството. “Обожавам да експериментирам и да откривам докъде стигат възможностите ми. В крайна сметка много ми хареса. Има нещо зарибяващо в това да бъдеш пред камерата и да бъдеш водещ, още повече на музикално предаване. Вече го правя с голяма любов”, категорично е талантливото момиче. Така разбрала, че работата на журналиста не е никак лесна, трябва да се приготви преди всяко интервю, да подготвя бързо въпроси и внимателно да слуша отговорите.

В новото си амплоа влиза светкавично. Преди това не познавала Вензи. Двамата се поздравили и веднага започнали да снимат. “Преди 3-4 години бях на един певчески конкурс в София, където Вензи беше жури. Споделих му за този момент и той си спомни. Истината е, че с него си паснахме бързо и много се забавляваме по време на снимките. Надявам се зрителите също да усещат настроението и любовта, с която водим предаването”, казва Ева Пармакова.