Ариана Гранде и Джъстин Бийбър записаха дистанционно дует (Видео)

Ариана Гранде и Джъстин Бийбър качиха в интернет дуета "Stuck with You", който са записали дистанционно в условия на изолация, предаде Франс прес. Приходите от продажбите на сингъла ще бъдат предоставени за благотворителност.

Това е първото музикално сътрудничество между двамата, макар че вокалите на Ариана Гранде са използвани в ремикс на песента "What Do You Mean?" на Бийбър през 2015 г. В текста на новата песен се говори за времето, прекарано в изолация, предаде БТА.

Клипът към песента включва кадри, заснети от Гранде в дома й, включително в компанията на онзи, когото редица американски медии представят като нейния приятел - младия калифорнийски агент на недвижими имоти Далтън Гомес. Колкото до Бийбър, той най-често е в компанията на съпругата си Хейли Болдуин.

Гранде и Бийбър бяха поискали от феновете да им изпратят видеа, които да включат в клипа. Освен кадри с неизвестни фенове, в клипа са попаднали също видеа, които показват знаменитости, като Гуинет Полтроу, Кайли Дженър, Стеф Къри и Чанс дъ Рапър.

Приходите от продажбите на сингъла ще бъдат предоставени на "Фърст риспондърс чилдрънс фаундейшън", която подкрепя децата, загубили родител по време на пандемията от Ковид-19, и семействата в затруднено финансово положение.