Рапърът Дрейк оглави британските класации за албуми и сингли

Канадският рапър Дрейк оглави британските класации за албуми и сингли, съобщи сайтът на официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Дрейк се позиционира на върха в албумната класация с тавата "Dark Lane Demo Tapes". Парчето "Toosie Slide" му осигури първенството в чарта за сингли.

Канадският рапър за трети път бележи двоен резултат в британските класации. Преди Дрейк е оглавявал едновременно чартовете с албума "Views" и сингъла "One Dance" през май 2016 г. и с албума "Scorpion" и сингъла "In My Feelings" през юли 2019 г., предава БТА.

Отделно "Dark Lane Demo Tapes" е третият албум, с който рапърът заема първото място, а "Toosie Slide" е шестият му сингъл под номер едно.

Дрейк е десетият изпълнител, успял да покори три пъти върха в двете класации в една и съща седмица с различни албуми и сингли. С рядкото постижение могат да се похвалят също Ед Шийран, Риана, Мадона, "Куин", Клиф Ричард, АББА, Елвис Пресли, "Бийтълс" и "Ролинг стоунс".

Освен Дрейк с "Dark Lane Demo Tapes", в челната петица на британската класация за албуми намират място още Дуа Липа с "Future Nostalgia", Луис Капалди с "Divinely Uninspired To A Hellish Extent", "Строукс" с "The New Abnormal" и Били Айлиш с "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

След Дрейк с "Toosie Slide" в британската класация за сингли се нареждат рапърките Доджа Кет със "Say So" и Меган дъ Стелиън със "Savage".