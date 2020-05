Дара пее “Вървят ли двама” на финала на “Капките” по “Нова”

Младата певица Дара ще влезе в образа на Мария Нейкова и ще изпее песента “Вървят ли двама”, за да спечели “Като две капки вода”. Конкурентите ѝ също са избрали популярни образи. Фики ще бъде Лайнъл Ричи и ще изпълни Hello, Джей Джей се спира на “Куин” и Who Wants to Live Forever, а Маги Джанаварова ще бъде Уитни Хюстън и ще изпее I Have Nothing. Финалът започва днес от 20,00 ч по Нова тв.