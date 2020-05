Яна Маринова се показа като чавдарче за празника

View this post on Instagram

Честит Празник на Българското четмо и писмо?? Вярвам, разбирате от шега... А връзката ми е накриво, защото винаги я изгарях с ютията и трябваше да прикривам щетитеO? Това е от 25то училище в кв.Лагера, София. И знам, че тогава имах кафяви очи, и още не мога да си обясня как ми изсветляха после!?!