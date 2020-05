Китаристът на Queen Брайън Мей получил сърдечен удар, в болница е (Видео)

Китаристът на легендарната рок банда Queen - Брайън Мей, е претърпял сърдечен удари, признава сам в своя публикация в социалните мрежи.

72-годишният музикант разказва в 7-минутно видео за ужасния си месец май, като шеговито разказва, че всичко е започнало с инцидент в зеленчуковата му градина, когато си натъртил задните части.

Продължилите болки от падането го накарали да се консултира отново със своите лекари, които по-късно установили, че е прекарал малък сърдечен удар, благодарение на три блокирани артерии. Това наложило и настаняването му за лечение в болница.

Препоръката на медиците е била за троен байпас, но Брайън Мей е предпочел да му сложат стендове, за да се облекчи кръвното му налягане.

Миналият месец Queen направиха кавър на хитовото си парче “We Are The Champions“, превръщайки го в “You Are The Champions“, за да го посветят на медиците в борбата с COVID-19, предава "Канал 3".

Междувременно Мей споделя, че всичко с него вече е наред и дори се чувства, сякаш нищо не му се е случило.