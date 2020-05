Инфарктът на Брайън Мей предречен в песен

Ишиас също изтерза китариста на “Куин” и заради него не можел да мръдне, да си измие зъбите, камо ли да свири

“Името на този албум винаги ме е притеснявало. Мислех си дали “Същински инфаркт” няма да разстрои хората, които наистина са прекарали сърдечен удар. Сега се чувствам облекчен – и аз вече съм в клуба, но това въобще не ме тревожи. Все пак - пази се, народе.”

Така посъветва феновете си легендарният китарист на “Куин” Брайън Мей във видео по инстаграм, намеквайки, че

третата “тава” на

групата от 1974-а -

Sheer Heart Attack, е

нещо като прокоба

Тези дни Брайън доказа, че едно зло никога не идва само - преживя кошмарни болки от остър ишиас, гарнирани със сърдечен инфаркт. “Бях много близо до смъртта”, каза 72-годишният музикант. Той описа нечуваните страдания в резултат на разкъсан седалищен мускул и притиснат нерв, от които му се искало да се метне през прозореца.

Преди месец Мей, който през 1970 г. основава “Куин” заедно с гениалния Фреди Меркюри, получава остри болки в кръста, които плъзват надолу по крака.

Сецнал се, копаейки

усилено градината

Започва да се лекува сам и 10 дни налага мястото с лед, но изтезанието става непоносимо. Не може да помръдне, да спи, да си измие зъбите, да се избръсне, камо ли да пипне китара. “Сякаш някой ми бе забил отвертка в гърба. Парализирано бе не само тялото, но и мозъкът ми”, описва мъките си той.

Едва го довличат до болницата, магнитен резонанс констатира проблема, подлагат го на физио- и остеотерапия. За първи път в живота си се тъпче със силни обезболяващи.

Болката поутихва и рокаджията се прибира в дома си в Лондон. Но там го чака ново изпитание. Получава силни болки в гърдите, стягане в сърдечната област, поти се и това продължава 40 минути. Отново влиза в болница и лекарите констатират инфаркт.

Чрез ангиография откриват, че има три запушени артерии и риск притокът на кръв към сърцето да се блокира. Предлагат му открита сърдечна операция, но той избира алтернатива – поставят му 3 стента, които отварят запушените кръвоносни съдове. Докато лежи в клиника заради сърцето, болките в кръста отново се засилват. Нервите му са така опънати, че в един момент

изтръгва системите,

с които му вливат

лекарства

“Чудя се защо лумбалните ми прешлени така се прецакаха. И мисля, че 50-те години тичане с китара на лявото рамо и свиренето на тежкия инструмент имат пръст в това. Но си струваше…”, разсъждава прочутият китарист.

Днес Брайън Мей вече е по-добре, но когато чува диагнозата “сърдечен удар”, е буквално шокиран. “Смятах се за доста здрав - имах нормално кръвно, отличен пулс. Карах колело, хранех се здравословно”, казва рокерът, който отскоро е вегетарианец. Музикантът твърди, че прагът му на болка е висок. “Отказвам дори упойка при зъболекаря. Но това

неописуемо

изтезание със

седалищния нерв,

което ме мъчи цял месец, ме запрати в ада.”

Колкото до инфаркта, той го описва като “малък, който не ми нанесе никакви поражения”. Твърди, че кардиологичната манипулация не му е причинила болка, почти е утихнала и тази в кръста, а сърцето му е вече “много силно”. Разказва, че се движи, макар и с патерици, може да сяда и да посвирва на китарата си, правена по поръчка и известна като “Червената специална”.

“Така или иначе, оживях, добре съм и съм тук, готов за рок. Нали казват, че това, което не те убие, те прави по-силен”, увери той. Но миналата седмица новинари го снимаха да прави първата си от началото на мерките срещу коронавируса разходка в парка и изглеждаше съсипан, пише “Дейли мейл”. С черна фланелка, къси гащи и маратонки, отслабнал, той едва влезе в чакащия го автомобил. Разпознаха го главно по знаковата гривеста, вече побеляла коса. Очевидно травмата в таза го е измъчила повече, отколкото инфарктът.

“Невероятно е в какво болката може да превърне човека. Сякаш напускаш тялото си и там се настанява агонията. А ти напразно се мъчиш да се върнеш обратно. Някой ден ще ви разкажа цялата история, но засега – приятен ден”, каза той пред медиите. Солокитаристът на “Куин” не се ядосва на папараците, напротив, посреща ги с усмивка и

позволява да

го снимат, дори

и с патерици

А феновете обсипва с признателност. “Благодаря, благодаря, благодаря ви! Това е всичко, което мога да кажа за огромното количество любов и пожелания за здраве, с които ме засипвате. Не го очаквах. Оценявам го и никога няма да го забравя”, писа той в мрежата.

Докато четял посланията им, Мей почувствал, че сякаш присъства на собственото си погребение. “Мисля си: на опелото покойникът не може да чуе всички прекрасни думи и оценки, които опечалените казват за него. А аз ги чух приживе, късметлия съм.” Той все пак помоли поклонниците си да спрат с поздравленията, защото вече се чувства здрав “както преди”.

Но дори и като млад Мей невинаги е бил в цветущо здраве и заради него групата неведнъж е отлагала турнета.

Роден е на 19 юли 1947 г. в Хамптън край Лондон. Единствено дете на английски технически чертожник и шотландка, той е

даровит математик и

в гимназията набляга

на физиката

и приложната математика. Но още тогава музиката го влече и създава първата си група “1984”, кръстена на прочутия роман на Джордж Оруел. През 1968 г. завършва с отличие математика и физика в лондонския Импириъл колидж. Същевременно прави втора банда – “Смайл”, с вокалист и басист Тим Стафъл и барабанист Роджър Тейлър, с когото свири до днес.

През 1970 г. с Тейлър създават “Куин” с Меркюри на мястото на Стафъл. С екзотичния и изключително надарен фронтмен Фреди групата започва да се прочува, но през 1974 г. турне в САЩ за втория ѝ албум е прекъснато по средата, защото Брайън хваща тежък хепатит от замърсена инжекция. Лежи дълго в болница, докато се подготвя третата “тава” - Sheer Heart Attack, кръстена на едноименната песен. Именно с нея групата влиза в топ 20 на американската класация и става номер 2 в родината.

1974-а е съдбовна за Мей година. Той

се жени за

манекенката Криси

Мълън, която му

ражда три деца

– Емили, Джими и Луиза. Захваща и дисертация по астрофизика, но я зарязва заради музикални ангажименти и я завършва едва през 2007 г.

Междувременно “Куин” се превръщат в икона и една от най-прочутите групи на всички времена. Китарист, певец, композитор и продуцент, Брайън е човекът до Фреди Меркюри. Автор е на култови парчета като We Will Rock You, Who Wants to Live Forever, I Want it All, Show Must Go On, Hammer to Fall, The Prophet Song.

Въпреки славата или именно заради нея през 80-те и 90-те г. го наляга силна депресия, която понякога го мъчи и днес. Обяснява я с чувството, че се е провалил като баща, със смъртта на Фреди през 1991 г. и временния разпад на “Куин”. Той е силно привързан към великия вокалист и крият от него, че е болен от СПИН. Научава го последен от бандата.

Още женен за Криси, Мей започва връзка с актрисата от сапунената опера “Ийстендърс” Анита Добсън и се развежда. “Загубих баща си, бракът ми и бандата се разпаднаха. Анита ме спаси”, признава по-късно той.

През 2014 г. музикантът се лекува успешно от рак на простатата. А през 2016 г.,

след две гостувания

в България, отмени

всичките си гастроли

заради “упорито

заболяване,

което унищожава силата и волята ми”. Не се разбра психическо или физическо е то. Миналия декември отново влезе в болница заради травма на крака при концерт в САЩ.

Последното му отменено турне - “Бохемска рапсодия”, бе тази пролет в Европа - заради коронавируса. Карантината той прекара у дома с жена си Анита и се оплака, че 3 месеца не е виждал децата и 7-те си внуци. Изнасяше концерти онлайн, преди да го повалят гръбначната травма и инфарктът. През април участва в създаването на нова версия на хита We Are the Champions, наречена

You Are The Champions

- посветена на

медиците на

първа линия

срещу COVID-19. Стресна публиката с твърдение, че вирусът е резултат от прекаленото плюскане на месо, което нарече “мъчение на животните”, в чиято защита участва активно.

След над 700 концерта из цял свят и 22 сътворени от него велики хитове на “Куин”, днес Брайън Мей е решил да “укроти топката” и да почива повече. “В есента на живота трябва редовно да се преглеждате”, посъветва той феновете и препоръча на всички над 60 години да си направят ангиография.