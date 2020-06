Том Джоунс навършва 80 години

Известният британски певец Том Джоунс днес отбелязва своя 80-и юбилей, предаде ТАСС.

Изпълнителят, истинското име на когото е Томас Джоунс Удуърд, е роден на 7 юни 1940 г. в град Понтиприд, Южен Уелс, графство Гламорган. Започва да пее рано, устройва представления за гостите на родителите си, изявява се по сватби, предава БТА.

На 15 години Джоунс се увлича по рокендрола, напуска училище, нощем пее по клубове, а през деня работи във фабрика за хартия.

През 1963 г. започва да се изявява с местна група, а през 1964 г. му предлагат сътрудничество с лондонския продуцент Гордън Милс. Милс бързо разбира, че младият изпълнител със забележителен баритонов глас ще стане велик певец. По съвет на продуцента бъдещата звезда приема сценичното име Том Джоунс и се мести в Лондон. Гордън Милс остава негов мениджър до смъртта си през 1986 г.

Първият сингъл, изпълнен от Джоунс в края на 1964 г., рок парчето "Chills and Fever", не става хит. Следващата му композиция обаче, "It's Not Unusual", записана през 1965 г. в поп жанра, заема първото място в британските чартове и попада в челната десетка на американската класация. От този момент започва звездната кариера на Том Джоунс.

Въпреки че пикът на популярността му е през 60-те и 70-те години на миналия век, Джоунс никога не е напускал сцената и продължава да пее и до ден днешен пред пълни зали. За 2021 г. изпълнителят има планирани участия не само във Великобритания, но и в Австрия, Белгия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Норвегия, Нидерландия, Швеция.

Том Джоунс е издал над 40 студийни албума, последният от които, "Long Lost Suitcase", през 2015 г. Единадесет от тях стават златни, а един - "Reload" (1999) - четворно платинен. В света са продадени 100 милиона копия от записите му.

Сред най-известните хитове на Том Джоунс са "What's New Pussycat" (1965), "Green, Green Grass Of Home" (1966), "I'll Never Fall In Love Again" (1967), "Delilah" (1968), "Love Me Tonight", "There Is Nothing" (1969), "She's A Lady" (1971), "Today I Started Loving You Again" (1973), "Kiss" (1988), "Sex Bomb" (2000).

Джоунс се изявява в различни музикални жанрове - поп, рок, кънтри, диско, техно, блус, госпъл и други. През годините е пял в дует със звезди на музиката като Литъл Ричард, Джери Ли Луис, Джанис Джоплин, Тина Търнър, Шер, Ела Фицджералд, Лучано Павароти. С течение на времето Том Джоунс често сменя имиджа си.

Както изтъкват музикалните критици, Джоунс и досега не е изгубил харизмата си, и въпреки че през последното десетилетие се движи по-малко на сцената, от него продължава да струи мощна енергия. Мнозина считат Том Джоунс за културен феномен.

Джоунс е носител на редица отличия, сред които "Грами", БРИТ, "Бамби". През 2006 г. е удостоен с рицарско звание за заслуги към музиката.

В навечерието на 80-ия си юбилей Том Джоунс, цитиран от Контактмюзик, заяви, че няма намерение да слиза от музикалната сцена. Певецът сподели и увереността си, че му предстои да издаде поне още един хит, с който да покори чартовете.