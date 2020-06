Маргарита Хранова с наградата на слушателите в конкурса на БНР “Пролет”

Маргарита Хранова и песента ѝ “Насаме с любовта” взе наградата на слушателите с максимален брой гласове на тазгодишното издание на конкурса “Пролет” на БНР. Големите победители в него станаха музикантите от група Hayes & Y с парчето Call The Policе. Наградата им е правото да участват във фестивала “Евросоник 2021” в Грьонинген, Нидерландия. Специалната награда за дебют получи Александър Георгиев (A.L.E.K.S), автор и изпълнител на песента Paradise With You.

Галаконцертът на финалистите с връчването на наградите ще е по-късно през годината.