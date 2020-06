Ивета Василева живеe в Нова Зеландия, догодина ще е на една сцена с AC/DC

Тя започва да създава оригинална музика с дуетната си половинка Симон Брук през 2016 г.

За музиката няма граници, това доказва българката Ивета Василева, която, макар и да е родена по нашите географски ширини, повече от десетилетие живее в Нова Зеландия, а през януари догодина, ако разпространението на пандемията не продължи, ще излезе на една сцена с част от музикантите на легендарната група AC/DC.

Василева пее в един доста необичаен стил заедно с дуетната си половинка Симон Брук. Пътуването почти до другия край на света предприема през 2007 г., но винаги е знаела, че пеенето е нейното призвание. Още като дете започва да се изявява във вокална група, с която обикаля част от европейските страни. Соловата си кариера започва през 90-те години.

И макар че сега песните ѝ са на английски език, тя е позната и на българската публика с дуета си със Стоян Захариев “Ритъм латино”. Като човек на изкуството Василева има всестранни интереси. Завършила е културология, режисура и психоанализа в Софийския университет. Веднага щом стъпила в Нова Зеландия, започнала да търси начини как да продължи музикалната си кариера.

Това я отвежда до настоящата ѝ дуетна половинка Симон. Двете се познават вече близо десет години.

“Тогава участвахме

в една момичешка

група. Явихме се

на кастинг и го

спечелихме”,

разказва Василева. Заедно с Брук и още две момичета сформирали бандата, но както често се случва в шоубизнеса, тя не след дълго се разпаднала. “Със Симон открихме, че имаме много общи неща, и започнахме да пеем заедно. По-професионално е от 2016 г., когато започнахме да записваме свои оригинални песни”, казва Ивета. Така се ражда дуетът им, чието име обединява техните, изписани на латиница - Iveta & Simone. Двете наистина действат на международно ниво. Работят с продуцент от Австрия и композитор от Великобритания.

Симон Брук е закърмена с музиката. Цялото ѝ семейство се изявява в тази артистична област. “Никога не е правила друго, освен да пее”, разказва Василева. Брук, за разлика от нея, е родена и израсла в Нова Зеландия.

Пандемията от коронавирус не прекъсва техния творчески устрем. Именно в разгара ѝ - в началото на април, двете пускат видеото на едно от най-успешните си парчета Psyco Baby. Интересното е, че го създават през 2016 г. “Песента беше готова като демозапис, като ноти, текст, мелодия и всичко останало. Записахме я професионално обаче малко преди пандемията през март”, разказва Василева.

Затова било по-трудно да заснемат клипа. В Нова Зеландия мерките за ограничаване на COVID-19 били доста строги.

Забранено било

да се виждат с хора,

които са извън

тяхното

домакинство

“Със Симон нямаше как да се съберем заедно, за да заснемем клипа, затова и не участваме в него”, обяснява Ивета.

Макар че лицата им дори не присъстват във видеото, това определено е най-успешният им проект досега. С тях се свързват различни радиостанции от цял свят - Америка, Франция и др. “В Нова Зеландия даже посветиха няколко радиопредавания на дуета”, разказва Василева.

Не отрича, че пандемията е повлияла негативно и на тях във финансов план, както на артистите по цял свят. “Отпаднаха ни участията, няма как. Тук правителството и различни организации се грижат за това да не се усети липсата в чисто материален план”, обяснява Ивета, затова и не се оплаква. Напротив, намира нещо позитивно. Има повече време, за да създава песни. “Даже може би станахме по-продуктивни, защото един артист има нужда от провокация”, казва Василева.

Тя прекарала в почти пълна изолация няколко седмици. “Всичко беше абсолютно затворено, няма заведения, няма нищо. Два метра задължителна дистанция, само по един човек можеше да влиза в хранителни магазини или аптеки. В общи линии бяха много сериозни мерки. Тук хората са дисциплинирани и разбираха защо го правят. Нашата министър-председателка Джасинда Арден каза: “Понеже кивитата - така наричат новозеландците, обяснява Ивета - са много свободолюбиви хора, да ги затвориш вкъщи, е тегава работа, те обичат океана, да пътуват с лодките по водата, с колелата по плажовете и т.н. Аз разбирам какво искам от вас - няма да може да имате социален живот, няма да ходите на работа и да се виждате с близки и познати. Но вашата работа сега е да спасявате човешки животи, приемете го така”, спомня си певицата.

Заедно със Симон наскоро

участваха

и в онлайн

благотворителния

концерт Festival

of Hope,

който се излъчваше от Дъблин. “Той е в подкрепа на всички, които са на първа линия - доктори, сестри, служители... Имахме честта да ни поканят”, казва Василева. Там представиха и последното си парче She Used to be Me. “Това е балада отново в нашия нетипичен стил”, казва Ивета. А тяхната музика наистина е по-особена. Те съчетават няколко стила, което прави песните им запомнящи се. Двете винаги участват в създаването им - и на музиката, и на текста.

Концепцията им е да не позволяват феновете да ги забравят и на всеки 6 седмици да издават песен. Все по-често ги канят на участия. “Получихме от едно новозеландско радио официална покана за сборен концерт, в който по принцип участват доста световни звезди. Той трябва да бъде в началото на другата година, зависи докъде ще стигне пандемията. Едни от основните изпълнители ще са част от групата AC/DC. Та ще бъдем с тях на една сцена”, разказва Василева.