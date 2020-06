Коридор №8: Какво се случва една година след историческия ултрамаратон на Краси Георгиев

През месец май миналата година, ултрамаратонецът Краси Георгиев успя да осъществи едно историческо бягане: избяга маршрута на паневропейския транспортен Коридор №8, като тръгна от Варна на 8 май, 2019 г. за 16 дни пробяга цяла България, Република Северна Македония и Албания и финишира в Дуръс, на брега на Адриатическо море на 23 май. Утрамаратонът беше предаван в реално време на сайта на WNESSTV, като по този начин стотици хора – както спортисти и бегачи, така и привърженици на идеята за осъществяването на пътния коридор, се включваха и бягаха с него в различни отсечки по трасето.

Краси Георгиев мина през градовете Варна, Несебър, Бургас, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Панагюрище, София, Кюстендил, Крива Паланка, Скопие, Тетово, Кичево, Охрид, Елбасан, Тирана и Дуръс и във всеки град имаше среща с кметовете и представителите на общините, в които имаше възможност да повдигне въпроси свързани с това какво ще се подобри в социалния, икономическия и културния живот на всеки град, когато бъде реализиран транспортният Коридор №8.

„Когато започнахме този маратон го кръстихме „Свързаност“ и се оказа точно така – ние, хората на Балканите сме свързани.“ – бяха думите на Краси при пристигането му на брега на Адриатика и след като пробяга дължината на трасето от Варна до Дуръс: 1200 км.

Какво се случва с Коридор №8 една година по-късно, как се отрази пандемията от COVID-19 на транспорта и комуникациите между България, Северна Македония и Албания и какво можем да очакваме от тук нататък от Краси Георгиев? Отговорите на тези и други въпроси ще научите във филма „Corridor 8: Road to the future of Balkans“ на Мирослава Иванова, който можете да гледате по WNESSTV на 13 юни, събота, от 21:30 часа.