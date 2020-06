С ЧРД за Борисов Георги Марков описва как искат да бутнат ГЕРБ

Приятели, вижте какво искат:

Депутатът от ГЕРБ и бивш конституционен съдия Георги Марков честити във фейсбук утрешния рожден ден на премиера Бойко Борисов и го поздрави с прочутата песен на Тина Търнър The Best (най-добрият).

Покрай това той описва как зложелателите искат да бутнат ГЕРб от власт и да ни върнат в 2013 г. да ни управляват победените. Той припомня бунтовете тогава срещу правителството на Орешарски, които тръгнаха след назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС.

Мапков се опасява от Костинброд 2. "Машините ще са дефектни, ръждясали,купени от ГЕРБ, заразени с чума и други подобни Костинбродски лудости", пише депутатът

"Утре Бойко ще чукне 61г. желая му здраве и да изравни рекорда на Меркел и Орбан - 4 мандат!

ИМА КАК ДА ПРЕДОТВРАТИ ГОРНОТО!

Музикален поздрав за Бойко от Жоро Марков и Тина Търнър - The best! (най-добрият - б. р.)", завършва Марков.

You're simply the best, better than all the rest

Better than anyone, anyone I ever met

Това е припевът на прочутата песен, в която се говори за любов и той гласи: "Ти просто си най-добрият! По-добър от всички останали. По-добър от всекиго, когото съм срещала".