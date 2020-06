Барбра Стрейзанд дари акции на "Дисни" на дъщерята на Джордж Флойд

Легендарната певица и актриса Барбра Стрейзанд е изпратила подаръчен пакет, включващ акции на "Дисни", на дъщерята на чернокожия Джордж Флойд, чиято смърт в резултат на полицейско насилие отприщи масови протести, съобщи Контактмюзик, предава БТА.

Освен акции на компанията, 78-годишната Стрейзанд е подарила на 6-годишната Джана и два свои албума - "My Name Is Barbra" и "Color Me Barbra".

"Благодаря за подаръка, Барбра Стрейзанд. Благодарение на вас вече съм акционер в "Дисни", е написала Джана Флойд в профила си в Инстаграм.

Миналата седмица дъщерята на Джордж Флойд гостува в шоуто "Добро утро, Америка". Момиченцето сподели, че баща й, който често си е играел с нея, й липсва.

Майката на Джана, Рокси Уошингтън, на свой ред каза: "Джордж я слагаше на раменете си. На дъщеря ни не й се налагаше да играе с друг, тъй като баща й беше готов да я развлича по цял ден. Тя беше неговото бебче. Джордж много обичаше малкото си момиче".