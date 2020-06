Топ Dj от Миконос откривa най-голямата клубна сцена в България

Bedroom beach club се готви за невиждано шоу и изумителен спектакъл на морския бряг

Лято 2020 ще започне с паметен старт на 26 юни (петък), когато резидентът на VOID Mykonos Dj Liva K ще застане зад пулта на клуба. Той е сред най-актуалните DJ, които буквално диктуват модата в гръцкия рай – остров Миконос. Неговото присъствие в Слънчев бряг дава силна заявка за предстоящия сезон, а ден по-късно той ще бъде голямата звезда и на първото от поредицата дневни партита край басейна. Вечерта на 27 юни (събота) е запазена за Dj Mascota и D-trax.

По традиция Bedroom beach отбелязва запомнящо се старта на всеки нов сезон с екстравагантни спектакли, красиви хора, силни емоции и много приятели. Шоуто тази година ще надскочи всички очаквания със своята колоритна и безпардонно смела тема – Masquerade Madness. Авторите му го определят като култов визуален пърформанс, повлиян от модерното поп изкуство, който буквално е „бягство от реалността“. Хореографията е поверена на Милен Данков, който от близо месец репетира шоуто с балета на клуба.

За своята 14-годишна история Bedroom beach се превърна в най-голямата клубна сцена на Балканите и е сред водещите имена в Европа. Тази година от клуба ще добавят към своите приоритети и високи стандарти за чистота, за да се чувстват гостите му в безопасна Covid–free среда, но няма да изневери на стила си да ги забавлява през деня и нощта.

Концепцията Daylife вплита в себе си емоции за всички сетива – комфортна релакс зона с infinity басейн, богато меню с индивидуален кулинарен почерк и избухващи дневни партита. Вечерта изискания нощен клуб се отличава с бохемска атмосфера, феноменална музика и изумителни спектакли, които са несравними по своята ексцентричност.

Това лято Bedroom beach ще работи всеки ден без изключение, а вече са официално обявени и най-очакваните музикални събития за сезона. Три последователни уикенда, плажът в Слънчев бряг ще се превърне в сцена за изява на DJ-и oт световна величина. Дата 1 август е запазена за Agent Greg, който е резидент на Cavo Paradiso Mykonos и за отрицателно време се превърна в любимец на родната клубна публика. Crazibiza са потвърдили своето шоу за 8 август, а седмица по-късно на 15.08 зад пулта на клуба ще застане Consoul Trainin&DuoViolins. И до днес абсолютните им хитове Obsession и Take me to infinity оглавяват световните хаус класации.

За трета поредна година Васил Найденов избира именно Слънчев бряг за своя бутиков морски концерт, а на сцената на клуба ще се изявяват и най-актуалните български изпълнители: 100Кила, Криско, Ъпсурт, Dara, MBT и други. Сред резидент Dj-ите се открояват имената на Dimo Bg, Vasko C, Gorro, C-Fucion, , Fed, Big D и Mc Vera Russo.