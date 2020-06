Шемар Мур напуска “Престъпни намерения” и остава безработен, но за кратко

Шемар Мур - красивият чернокож американски актьор, който дълги години играеше ключова роля в криминалето “Престъпни намерения”, си тръгна от него и остана за кратко безработен. Той изпълняваше образа на специалния агент от ФБР Дерек Морган цели 11 сезона, като гонеше престъпници, влизаше в схватки, беше отвличан, тормозен.

Мур напуска официално сериала на 23 март 2016 г. с епизод, в който зрителите виждат как годеницата на героя му оцелява след престрелка и дава живот на общото им дете. Това променя изцяло мисленето на специалния агент и той решава да се оттегли от работата си, за да се отдаде на спокоен живот със семейството си.

Това много напомня и на причината, поради която актьорът си тръгва от “Престъпни намерения”. Няколко месеца след като е излъчен последният епизод с негово участие, той разказва, че е казал довиждане на колегите си, “за да търси други пътища в живота си. Искам да се оженя, да имам деца, да пътувам”. Той посочва като причина и желанието си да се развива в професионален план. “Вече съм готов да израствам. Не си тръгнах, за да започна да трупам с нещо друго много пари. Напускам сериала, защото искам чисто креативно да се заредя отново, нямам търпение да опитам нови неща и да видя на какво още съм способен”, разказва той.

Така след “Престъпни намерения” той влиза в главната роля в романтична комедия, на която е и изпълнителен продуцент. Филмът е възможност за Мур да излезе от образа на екшън герой, преследващ лошите. Но така и не постига голям успех.

За кратко Мур остава без работа, но продължава да очаква следващото добро предложение. Заминава на почивка в Сидни, където един ден получава на мейла си писмо от изпълнителния продуцент Шон Раян, последван от писмо от президента на телевизионната компания Си Би Ес Глен Гелър. Двамата канят актьора да се присъедини към новия им проект - нов сериал, римейк на хита от 70-те “Специален отряд”.

Поредицата проследява историята на местен лейтенант от специалните части, който е раздвоен между лоялността към улиците и дълга към приятелите му офицери, когато е натоварен със задачата да ръководи изключително добре подготвен екип. Той е и последната надежда за решаване на различни криминални случаи в Лос Анджелис.

В центъра на сюжета е Даниел Харелсън, по прякор Хондо, в чиято кожа влиза Шемар Мур.

“Това е моята мечтана работа, защото ми дава това, в което винаги съм вярвал за себе си. Играя главната роля, заради което много се гордея. Но също така съм достатъчно умен и смирен, за да знам, че няма как да свърша всичко сам и че не всичко трябва да се върти около мен”, разказва актьорът.

Шемар Мур е роден на 20 април 1970 г. в Оукланд, Калифорния. Баща му Шеръд Мур е афроамериканец, а майка му Мерилин Уилсън е с ирландски и френско-канадски произход.

Майката на актьора, която е била математичка, е работила като учителка в Бахрейн и Дания. Заради това и като съвсем малък Шемар се мести в скандинавската страна, а 4-годишен заминава за Персийския залив, където живее няколко години. По-късно актьорът разказва, че основната причина майка му да напусне Щатите с него през 70-те са гражданските протести и проявите на расизъм по това време.

Те се връщат в страната си през 1977 г., като Мур завършва гимназията в Пало Алто в Калифорния, а след това влиза в университета “Санта Клара”. Там се дипломира със специалността “Театрални изкуства”, след това прави магистратура по “Комуникации”, като през това време работи като модел, за да може да си помага със сметките.

Първата му по-значима роля е в един от най-дълго излъчваните сапунени сериали - The Young and the Restless. Негови създатели са същият екип, който стои зад сагата “Дързост и красота”. Мур играе 8 години в него - до 2005-а, когато влиза в криминалето “Престъпни намерения”.

По-късно, когато трябва да изиграе Хондо в “Специален отряд”, той минава през специален режим на подготовка. Тренира усилено, но и спазва строга диета - храни се поне 4 или 5 пъти на ден. От менюто му отсъстват каквито и да е вредни храни като чипсове, бургери, пици. Трябва да приема основно храни с високо съдържание на въглехидрати и протеини заради усилените натоварвания във фитнес залата.

Не се знае много за личния живот на актьора. Не е бил женен, няма и деца. Близо година - от 2014-а до 2015-а, имаше връзка с футболистката Шона Гордън, а през 2018 г. излизаше за кратко с колежката си от сериала “Куантико” Анабел Акоста.

Българските зрители могат да го гледат в двете му значими роли и сега. “Престъпни намерения” върви всеки делник от 23,30 ч по Нова тв, а “Специален отряд” -всяка сряда от 21,55 ч по AXN.