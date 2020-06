Престолонаследникът на Люксембург показа първородното си дете (Снимки)

Люксембургското кралско семейство показа най-малкият член на кралския двор, предава dariknews.bg. Престолонаследникът на Люксембург принц Гийом и съпругата му, принцеса Стефани, станаха родители на момченце. Първото бебе на двойката - пето внуче на Великия херцог Анри (и четвъртото от мъжки пол), се появи на бял свят малко след 5 часа сутринта на 10 май. Първородният син на принц Гийом и принцеса Стефани носи името Шарл Жан Филип Жозеф Мари Гийом.

Le Couple heritier et leur nouveau-ne, S.A.R. le Prince Charles, ont fait leur premiere apparition officielle en tant que Famille avant de quitter la Maternite Grande-Duchesse Charlotte pour rentrer tous les trois au Chateau de Fischbach.

© Cour grand-ducale / Sophie Margue



© Cour grand-ducale / Sophie Margue

Decouvrez les toutes premieres images pleines de tendresse de S.A.R. le Prince Charles entoure de ses parents a la maternite Grande-Duchesse Charlotte.

?

© CGD / Celine Maia-Studio by C

4 new photo of Prince Charles of Luxembourg with his parents released today ahead of the country's national day tomorrow.

© Cour grand-ducale / Sophie Margue



© Cour grand-ducale / Sophie Margue pic.twitter.com/BkS2P11CL7 — Gert's Royals (@Gertsroyals) June 22, 2020