Ед Шийран е най-излъчваният певец във Великобритания за 2019 г.

Ед Шийран, чийто албум "No 6 Collaborations Project" оглави британската и американската класация миналата година, е най-слушаният певец във Великобритания за 2019 г., съобщи в. "Сън".

Това е четвъртото подобно постижение за 29-годишния музикант за пет години. Никой изпълнител не може да оспори неговия рекорд. Единици са тези, влезли в Топ 10 четири пъти - Калвин Харис, "Колдплей", Джес Глин, "Литъл Микс", предава БТА.

На второ място е Калвин Харис, на трето - Сам Смит. Джес Глин е четвърта, а Пинк - пета.

Класацията е съставена от асоциацията Британска фонографска индустрия.

Ед Шийран оглави класацията и за 2018 г., въпреки че тогава не издаде албум във Великобритания. Той е първи също в списъка с най-богати млади музиканти на в. "Сънди таймс" с повече от 200 милиона лири.

Най-излъчваната песен през 2019 г. във Великобритаия е "Giant" на Калвин Харис и Раг 'н Боун Ман. На второ място е "Nothing Breaks Like a Heart" на Майли Сайръс, "Dancing with a Stranger" на Сам Смит и Нормани е на трето място. "I Don't Care" на Ед Шийран и Джъстин Бийбър е четвърта.