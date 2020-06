Бившата съпруга на Елтън Джон заведе съдебно дело срещу него

Ренате Блауел, бившата съпруга на Елтън Джон, поиска съдебна заповед срещу него, съобщи в. "Гардиън", цитиран от БТА.

Това е много нетипично за нея, защото тя винаги е избягвала да привлича чуждото внимание. Подобна мярка обикновено се търси по лични въпроси или за спиране на информация.

Адвокатът на Блауел каза, че тя се надява проблемът да бъде решен доброволно.

Ренате Блауел е звуков инженер. Елтън Джон се запознава с нея, когато записва албума си "Too Low for Zero" през 1983 г. Женят се през следващата година по време на турнето му в Австралия, но се развеждат през 1988 г. Оттогава Блауел винаги е била дискретна, макар и филмът "Рокетмен" да предизвика интерес към нея.

След развода Елтън Джон обяви, че е гей, омъжи се, родиха му се две деца. В автобиографията си Елтън Джон разказва колко му е било трудно да признае каква е сексуалността му, както и че е страдал заради болката, която е причинил на "човека, когото обичах и който ме обичаше безусловно".

След развода двамата почти не са се виждали. Той е искал да й представи децата си, да я направи част от живота им, но Ренате Блауел е отказала.