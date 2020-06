Наградите BET отдадоха почит на постижения на чернокожите

Рапърите Роди Рич и Меган дъ Стелиън спечелиха най-желаните отличия на наградите ВЕТ (Black Entertainment Television - Блек Ентъртейнмънт Телевижън), но виртуалната церемония беше силно политизирана и наблегна главно на положението на чернокожите и борбата им за справедливост, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Юбилейното 20-о шоу съдържаше предварително записани майсторски подготвени клипове. То започна със звездно рап изпълнение на химни за живота на чернокожите и борбата им за равноправие на фона на кадри от уличните протести след смъртта на Джордж Флойд, предава БТА.

Бионсе, която получи хуманитарната награда от Мишел Обама, призова чернокожата общност да гласува, за да разруши "расистките и неравнопоставени системи".

Роди Рич спечели наградата за албум на годината с "Please, Excuse Me for Being Antisocial", а Меган дъ Стелиън - наградата на зрителите и отличието за най-добра хип-хоп певица. Роди Рич беше избран също за най-добър нов изпълнител.

Лизо се наложи в категорията за най-добра ар ен би/поп певица. Да Бейби взе приза за най-добър хип-хоп певец, Крис Браун - за най-добър ар ен би/ поп певец, а "Мигос" - за най-добра група.

Нигериецът Бърна Бой спечели наградата за най-добър международен изпълнител. Диджей Калед, Джон Леджънд и покойният Нипси Хъсъл получиха отличието за видео на годината с "Higher".