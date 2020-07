"Куин" на половин век, 29 години без Фреди Меркюри

Брайън Мей и Роджър Тейлър продължават да поддържат групата жива, басистът Джон Дийкън се пенсионира

Тази година се навършва половин век от създаването на легендарната група “Куин” и 29 години от смъртта на нейния вокал Фреди Меркюри. Китаристът Брайън Мей и барабанистът Роджър Тейлър продължават да поддържат бандата жива. А бас китаристът Джон Дийкън излезе в пенсия.

Миналата година стана ясно, че общото състояние на живите членове на “Куин”,

възлизащо на

445 милиона

британски лири,

е надхвърлило богатството на кралица Елизабет - 370 милиона лири. За този просперитет освен приходите от групата допринесе и филмът “Бохемска рапсодия”, разказващ историята на прочутата четворка. Премиерата на лентата бе през 2018 г. и е най-печелившият биографичен музикален филм за всички времена. Получава четири награди “Оскар” - за най-добър актьор на Рами Малек, за монтаж, звуков мишунг и монтаж на звукови ефекти.

Ако не беше коронавирусът, който парализира света, вероятно “Куин” щеше да отбележи по подобаващ начин своята 50-годишнина. Без Фреди Меркюри не е същото, но Брайън Мей и Роджър Тейлър продължават да поддържат бандата жива и да правят концерти по цял свят. Форматът обаче е “Куин” и Адам Ламбърт. С новия вокал свирят за първи път на една сцена през 2009 г. на финала на “Американ Айдъл”, откъдето тръгва и кариерата на младия певец. Явно се получава симбиоза между него и двамата създатели на “Куин”, защото зад гърба си вече имат сериозна бройка съвместни концерти. Включването на Адам Ламбърт имаше много положителни и отрицателни отзиви, защото за всеки заклет фен на групата никой не може да замести Фреди Меркюри. Но пък новият вокал от самото начало е категоричен, че

никога не се е

стремял да имитира

своя предшественик

и пее като себе си.

Всъщност и без коронавируса концертите за юбилея тази година щяха да бъдат осуетени заради сериозен здравословен проблем на Брайън Мей. Неотдавна китаристът разказа, че е бил на косъм от смъртта. Докато работел нещо в градината си, разкъсал седалищен мускул и наранил нерв, а малко след това получил сърдечен удар и му били поставени три стента.

Две седмици след новината за прекарания инфаркт Брайън Мей оглави класация на най-великите китаристи на всички времена. Дори той е изненадан, че след него е поставен Джими Хендрикс, когото сочи за един от своите идоли.

Въпреки че често в медиите се появяват информации, че музикантът има хоби да събира китари, истината е, че пази само тези, с които свири, и не си пада по колекционерството. Но пък има друга страст - астрономията, и дори прави докторантура. Заради музиката не успява да ѝ отдаде по-голямо внимание, но винаги когато иска да се усамоти, гледа планетите, Луната, различни небесни обекти. В интервю за “24 часа” преди време той разказа, че все още продължава да сънува Фреди Меркюри. И винаги е едно и също - двамата водят техни си разговори.

Българските меломани имаха огромния късмет да видят и чуят на живо Брайън Мей два пъти в рамките на три месеца през 2016 г. Първият му концерт у нас бе заедно с английската актриса и певица Кери Елис. Двамата се срещат по време на прослушванията за дебюта на мюзикъла We Will Rock You в Лондон. Впечатлен от таланта на Елис, Мей я избира за ролята на Мийт, след това продуцира нейния дебютен албум Аnthems, излязъл на музикалния пазар през 2010 г. Тавата е последвана от поредица акустични концерти по цял свят. А в София тандемът представи нови версии на популярни хитове на “Куин”, “Бийтълс” и “Канзас”. След това шоу Брайън Мей се върна у нас, този път за концерт на “Куин” и Адам Ламбърт. Във впечатляващия спектакъл се появи и синът на Роджър Тейлър - Руфъс, който

също като баща си

е барабанист

и двамата свириха заедно.

В новия си вид групата участва и в много благотворителни концерти. В началото на май направиха нова версия на великия хит We Are the Champions, като промениха името на You Are the Champions. Идеята им бе да набират средства за медицинските работници, които са на първа линия срещу COVID-19.

След смъртта на Фреди Меркюри бас китаристът Джон Дийкън реши да се оттегли, съсипан от загубата. Прави само няколко участия със своите колеги и в крайна сметка се пенсионира, слагайки край на музикалната си кариера. Разбира се, като пълноправен член на групата толкова години продължава да получава сериозни доходи, които му позволяват да не се притеснява за финансовото си състояние, пък и за това на шестте си деца.