Отличиха Елтън Джон с почетна монета (Снимки)

Елтън Джон стана вторият изпълнител, отличен от Кралския монетен двор на Великобритания с възпоменателна монета, съобщи Ройтерс.

На монетата са характерната сламена шапка на Елтън Джон и очилата с музикални ноти.

"Наистина е страхотна чест да бъдеш признат по този начин - каза 73-годишният Елтън Джон. - Някои от най-паметните моменти в кариерата ми бяха през предишните няколко години и това е още едно наистина изпълващо ме със смирение събитие от пътя ми".

Елтън Джон, който получи рицарско звание през 1998 г., е вторият изпълнител, почетен от Кралския монетен двор след група "Куин" в серията "Музикални легенди". Той е продал повече от 250 милиона албума. Сред хитовете му са "Candle in the Wind", "Your Song" and "Bennie and the Jets".

Певецът беше принуден да отложи останалите концерти от прощалното си турне заради пандемията от COVID-19.

Кралският монетен двор съобщи също, че работи с Елтън Джон за създаване на колекционерска монета, която да бъде продадена на търг с благотворителна цел.