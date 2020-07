Силвестър Сталоун стана на 74

Вчeрa актьорът, режисьор, сценарист и продуцент Cилвecтър Cтaлoун oтпрaзнувa cвoя 74-ти рoждeн дeн.

Преди няколко часа той публикува в инстаграм, че е получил страхотна закуска по този повод, дело на прекрасните му дъщери. "Ще ям, докато не избухна, а те отиват в салона, за да се разтоварят!", написа още Сталоун.

Филмитe, в кoитo учacтвa, ca динaмични и вдъхнoвявaщи, ocoбeнo oнeзи зa Рoки Бaлбoa, нa кoитo тoй e cъздaтeл, cцeнaриcт и глaвeн гeрoй в тях. Имa нeщa зa нeгo oбaчe, кoитo мaлкo хoрa знaят - кaк e зaпoчнaлa aктьoрcкaтa му кaриeрa, кaк cнимa cцeнитe cи, кaкви ca хoбитaтa му и т.н.

Dir.bg прeдcтaвя някoи oт нaй-интeрecнитe фaкти oт кaриeрaтa и живoтa нa Cилвecтър Cтaлoун.

Актьорската му кариера започва в порно индустрията

Преди участието му в "Непобедимите", преди "Рамбо", дори и преди "Роки", Силвестър Сталоун е бил актьор, който едва си е изкарвал хляба и като почти всеки такъв пътят му минава през софт-порно индустрията. Филмовият му дебют е в софткор лентата, носеща името "The Party At Kitty And Stud's". 23-годишният Сталоун не проявява сексуални умения във филма, но се съблича, за което получава 200 долара. След като става популярен с филма "Роки", еротичната лента сменя името си на "Италианският жребец".

Той е талантлив музикант

Всеизвестно е, че Силвестър Сталоун може да ви скърши врата с огромния си бицепс, но може би не знаете, че в същото време може да ви разбие и сърцето с красивия си глас, докато пее. Е, може и да не е чак така, но Слай хич не се срамува да извива глас в началото на кариерата си. Ако искате да се уверите, потърсете откъси от филма "Drinkinstein" в YouTube.

Освен това е и талантлив художник

Слай изгражда кариерата си, удряйки хора в лицето, но всъщност е чувствителна душа - той казва, че ако е имал избор, е щял да предпочете рисуването пред актьорството. Преди няколко години картини на Сталоун са изложени в музей в Санкт Петербург. Изложбата включва творби от преди четири десетилетия. Слай е учил за художник преди да стане актьор и смята, че много по-добре се справя с четката, отколкото като пред камера.

Отказал е много велики роли

Силвестър Сталоун е дори по-известен, отколкото може да бъде един актьор, но това нямаше да е така, ако не беше изиграл картите си правилно. Ако не подбираше прецизно ролите си, нямаше да е един от най-добрите. Слай отказва ролята на Джон Маклейн в "Умирай трудно", която впоследствие прави Брус Уилис толкова известен. Отказва и ролята във филма "Завръщане у дома", с която Джон Войт печели "Оскар". Сред ролите, които не приема, са и тази на Еди Мърфи в "Ченгето от Бевърли Хилс" и ролята в "Първичен инстинкт". Сега внимавайте! Сталоун отказва и трите роли, с които Ричард Гиър се превръща в супер звезда - "Американско жиголо", "Офицер и джентълмен" и "Хубава жена". Само забележете колко услуги е направил добрият Силвестър на своите колеги!

Силвестър Сталоун е част от боксовата зала на славата

През 2011 г. Сталоун е приветстван в боксовата зала на славата, което предизвиква противоречиви реакции. Много хора не са съгласни с това действие на организаторите, тъй като смятат, че получаването само на удари в лицето и то на филмова лента няма нищо общо с истинския бокс. Въпреки това с филма "Роки" Сталоун помага много за разпространението и развитието на този спорт, с което си заслужава почетното място.

Сталоун наистина чувства болката

Докато снима "Роки 4", Сталоун моли Долф Лундгрен да го удари колкото може по-силно. Всичко приключва в интензивното отделение. Години по-късно, при заснемането на "Непобедимите", в сцена между Слай и Стив Остин, Сталоун чупи врата си. От всичко това можем да заключим, че гримасите на Сталоун по време на подобни сцени не винаги са актьорска игра.

Има три брака и пет деца

Бил е женен за Саша Цак, от която има две момчета, вторият му брак е с Бриджит Нилсен, а третият с Дженифър Флавин, от която има три красиви дъщери Систин, София и Скарлет.

