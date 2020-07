Ринго Стар почете 80-ия си рожден ден без Пол Маккартни (Снимки)

Бившият член на "Бийтълс" Ринго Стар отпразнува своя 80-и рожден ден онлайн заради пандемията с няколко песни на легендарната банда, но без участието на своя колега от Ливърпулската четворка Пол Маккартни, предаде Франс прес.

Обикновено Ринго отбелязва своите рождени дни с концерти пред публика, но тази година коронавирусът провали едно подобно начинание.

"Както всички вас, и аз си падам по подобаващото отпразнуване на рождения ден ми, но тази година не е най-добрата за организирането на такова парти", даде да се разбере изпълнителят, седнал зад комплект барабани и с предпазна маска, украсена със символа на мира.

"Тази година ще отпразнувам с приятелите си по различен начин рождения ми ден. Ние ще спазим дистанцията заради коронавируса", подчерта Ринго.

Култови парчета на "Бийтълс", като "Come Together" "All You Need is Love"," With A Little Help From My Friends" и др. фигурираха в програмата на вечерта. Тя включваше микс от архивни видеа, домашни записи, както и записани честитки от знаменитости като Шерил Кроу и Дейвид Линч.

Предаването беше проследено на живо от 130 хиляди фенове.

Но някои от тях бяха разочаровани от отсъствието на другия останал жив член на Бийтълс - Пол Маккартни. Той присъства само в откъс от видеоматериал от концерт в Ел Ей миналата година, в който двамата с Ринго свирят заедно.

Пол се отчете единствено с туит - "ЧРД сър Ричард, известен като Ринго. Пожелавам ти да изкараш един чудесен ден, стари мой приятелю!".