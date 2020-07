Родителите на Били Айлиш щели да я лекуват от манията й по Джъстин Бийбър

Родителите на американската певица Били Айлиш обмисляли да я лекуват от манията й по канадския изпълнител Джъстин Бийбър, защото тийнейджърката редовно избухвала в плач, когато чуела песните му, съобщи Контактмюзик.

Певицата, която е на 18 години, неведнъж е говорела за любовта си към изпълнителя на "Baby", предава БТА.

Майка й Маги Беърд каза в радиошоуто на Били Айлиш по Епъл Мюзик, че с баща й обмисляли да я запишат на терапия заради силната болка, която очевидно изпитвала, докато слушала музиката на Бийбър. Айлиш бе шокирана от разкритието на майка си и възкликна: "Наистина ли? О, това е смущаващо".

Маги Беъърд разказа как Били плакала в колата, докато пътували заедно към танцова репетиция и слушали парчето "'As Long As You Love Me" от 2012 г. "Беше или "Марина енд дъ даймъндс", или това и все плач. На която е да е песен на Джъстин Бийбър, но сега си спомних за това пътуване и тази песен, и за видеото към нея, как Били ми разказваше и бе толкова възбудена, и плачеше, и плачеше", каза майката на певицата. Самата Били Айлиш призна: "Гледах видеото на тази песен и просто хлипах".

Песента очевидно все още въздейства на звездата, защото я пусна за слушателите си, но скоро я спря, след като се разчувства. "О, Боже, тя плаче. Трябва да снимам това", възкликна майка й.

Били Айлиш и канадският певец Джъстин Бийбър вече са се срещали и дори работиха заедно върху ремикс на песента на Айлиш "Bad Guy". В интервю тази година Бийбър каза, че иска да защити Айлиш от рисковете на славата на толкова крехка възраст.