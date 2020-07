Софийската опера пусна извънредна дата за мюзикъла "Mamma Mia! на 29 юли

Продължават спектаклите на новата открита сцена "Музи на водата" на езерото Панчарево

Поради огромния интерес, Софийската опера и балет пусна в продажба извънредна дата за мюзикъла „Mamma Mia!", който ще се играе на новата открита сцена "Музи на водата" на езерото Панчарево, разположена до Национална гребна база "Средец" (кв. Панчарево, бул. „Самоковско шосе“ 9), съобщават от операта.

На 29 юли, сряда, от 20:00 часа зрителите ще имат удоволствието да чуят отново вечните хитове на ABBA - "Dancing Queen", " Money, Money, Money", "Thank You for the Music", "SOS", "The Winner takes It All", "Voulez-Vous" и др., създадени от легендарните бивши членове на групата Бени Андерсон и Бьорн Улвеус.

В спектакъла на 29 юли участват: Софи - Весела Делчева, Дона - Еделина Кънева, Сам - Кирил Иванов, Бил - Александър Георгиев, Хари - Симеон Владов, Таня - Елена Стоянова, Роузи - Силвана Пръвчева, Скай - Радослав Владимиров, Пепър - Боян Арсов, Еди - Георги Джанов, Али - Марина Драгомирецкая, Лиса - Сандра Петрова, Отец - Янко Янков.

Режисьор на постановката е Пламен Карталов, Диригент - Светослав Лазаров, Сценография - Нела Стоянова, Музикален ръководител - Жорж Димитров, Музикална подготовка на ансамбъла - Виолета Димитрова, Костюми - Християна Михалева, Хореография- Риолина Топалова, Тонрежисьор - Владимир Владимиров, Художествено осветление - Емил Динков, Превод - Милена Боринова.

Юрий Франко - Копродуцент - Проспот ООД (Prospot D.O.O.

„Музи на водата“ е гостуваща сцена на фестивала «Опера в парка». Проектът е под патронажа на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова и е част от Календара на културните събития на Столична община за 2020 г.

Събитието се провежда с домакинството на кмета на Район Панчарево г-н Николай Гюров.

Билетите са в продажба на касата и сайта на Софийската опера и балет (www.operasofia.bg), както и онлайн и в мрежите на Eventim.bg, EasyPay и EpayGo.

На мястото на събитието има разположени две мобилни каси, които ще работят и преди началото на спектаклите.