Майли Сайръс пуска нов сингъл

Популярната американска поп икона Майли Сайръс ще пусне новата си песен "Midnight Sky" на 14 август, съобщава Контактмюзик.

Двайсет и седем годишната изпълнителка обяви на феновете си, че дългото им чакане ще бъде възнаградено.

"Знам, че чакахте цяла вечност. Но му се вижда краят в петък, така че направете вашите поръчки за "Midnight Sky!", цитира думите й БТА.

Това ще бъде първата пусната песен от Майли Сайръс за 2020 година. Миналата година тя представи на феновете си " Mother Daughter" от нейното EP "She Is Coming" и парчето "Slide Away" от предстоящия й седми студиен албум "She Is Myley Cyrus".