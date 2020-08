Тейлър Суифт запази челната си позиция в класацията на "Билборд" за албуми

Певицата Тейлър Суифт за втора поредна седмица е начело в класацията Билборд 200 за албуми, съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик албумът "Folklore", който изпълнителката издаде изненадващо на 24 юли, запазва първенството си със 135 000 продадени еквивалентни единици за периода на отчитане, предава БТА.

Новата тава на Суифт дебютира на челна позиция миналата седмица, отбелязвайки най-високите едноседмични продажби досега през годината - 846 000 еквивалентни единици, припомня изданието.

Второ и трето място при новата подредба заемат два посмъртно издадени албума, бивши първенци в чарта - "Shoot for the Stars Aim for the Moon" на Поп Смоук с 97 000 продадени еквивалентни единици и "Legends Never Die" на Джус Уърлд с 88 000 продадени еквивалентни единици.

Челната петица в класацията Билборд 200 се допълва от албума с изпълнения на оригиналния състав на хитовия мюзикъл "Хамилтън" (66 000 продадени еквивалентни единици) и тавата "My Turn" на рапъра Лил Бейби (50 000 продадени еквивалентни единици).