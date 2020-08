Тийнейджърка - хит в интернет заради поразителна прилика с Майкъл Джексън

Тийнейджърка от Великобритания стана хит в интернет благодарение на свое селфи, на което поразително прилича на Майкъл Джексън, пише в. "Дейли стар".

Забелязала в огледалото приликата си с Краля на попа, 17-годишната Лорън Елизабет от Манчестър решава да сподели своя снимка в интернет пространството, озаглавена "Blame it on the Boogie" по едноименната песен на Джексън файв. Сега тийнейджърката постоянно вижда лика си онлайн.

Селфито на Лорън е събрало над 100 000 харесвания и e споделено в Туитър над 30 000 пъти. Повечето потребители се дивят на поразителната й прилика с Майкъл Джексън, допълва БТА.

Не липсват обаче и шеговити коментари от типа "Кралят на попа звъни от рая на полицията, за да съобщи за кражба на идентичност" или "Майкъл, това ти ли си?"

Тийнеджърката реагира позитивно на шегите.

"Гледам на тях от положителната им страна. Не бих се обидила заради нещо, което някой е казал за мен онлайн. Съзнавам, че на някои снимки доста приличам на Краля на попа. Забавно е да ме наричат "момичето Майкъл Джексън", споделя Лорън Елизабет.

Тийнеджърката допълва, че само веднъж се е почувствала засегната, след като в публикация в Редит, където също е качила своя снимка, е била обвинена, че си е правила пластична операция, за да прилича на Майкъл Джексън. "Това просто не е истина", отсича Лорън Елизабет.