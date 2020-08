Елизабет Дебики ще се превъплъти в ролята на лейди Даяна в сериала "Короната"

View this post on Instagram

Showbiz ? . ?Confirman a la actriz australiana Elizabeth Debicki que interpretara a la Princesa Diana en la 5ta y 6ta temporada de la serie @thecrownnetflix. . ?Ademas tambien se confirmaron dos nuevos papeles. La actriz Imelda Stauton como la Reina Elizabeth II y Jonathan Pryce a el Principe Phillipe. . . #PrincessDiana #showbiz #elizabethdebicki #thecrownnetflix #netflix #news #noticias #aye