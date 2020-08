Би Ти Ес поставиха рекорд в YouTube с новия си видеоклип

Корейската поп група Би Ти Ес постави нов рекорд за най-много гледания на музикален видеоклип в YouTube през първите 24 часа от издаването му, съобщи ЮПИ.

Видеоклипът на Dynamite - първата песен на английски език на групата, беше гледан 98,3 милиона пъти през 24-те часа след пускането му в YouTube в полунощ в петък по северноамериканското източно лятно време. До събота сутринта песента е гледана 122 милиона пъти, предава БТА.

Предишният рекордьор беше How You Like That на кейпоп групата "Блекпинк" - 86,3 милиона гледания за първите 24 часа, когато клипът беше пуснат през юни.