Нидерландска писателка спечели наградата "Букър"

Писателката Марике Лукас Рейнвеелд от Нидерландия спечели международната награда "Ман Букър" с книгата си "Discomfot of

Evening" ("Вечерен дискомфорт"). Тя споделя приза и паричната премия, равняваща се на 63 хиляди долара, с преводачката на творбата си на английски език Мишел Хътчисън.

Победителката е избрана от петчленно жури в конкуренция с още пет творби. Церемонията по обявяването на лауреата на наградата бе виртуална и се излъчваше на живо във Фейсбук и в Ютюб. Водеща бе журналистката от Би Би Си Разия Икбал, предава БТА.

Първоначално церемонията по обявяването на носителя на престижния литературен приз беше предвидена за 19 май, но заради пандемията тази дата беше отменена.

Краткият списък на Международната награда "Ман Букър" беше огласен на 2 април. В него попаднаха писатели от Аржентина, Германия, Иран, Мексико, Нидерландия и Япония попаднаха в краткия списък на "Ман Букър". Освен победителката Марике Лукас Рейнвеелд, това бяха Даниeл Келман, Германия с произведението си "Tyll" (Тил), японската писателка Йоко Огава с романа "The Memory Police" (Полиция на паметта). В краткия списък бе включена и иранската авторка Шокуфе Азар с романа си "The Enlightenment of The Greengage Tree" (Просвещението на сливовото дърво), както и аржентинката Габриела Камара с творбата "The Adventures of China Iron" (Приключението на китайското желязо) и мексиканката Фернанда Мелхор с "Hurricane Season" (Сезонът на ураганите).

За членовете на журито да прочетат и да изберат най-добрата измежду тези творби бе невероятно пътешествие, заяви в началото на церемонията администраторката на наградите Фиамета Роко. Членовете на журито споделили, че са избрали за победител книга, каквато никога досега не са чели, добави тя.

"Днес повече от всеки друг път се нуждаем от силата на добре разказаната история", каза Разия Икбал.

Победителят бе обявен от председателя на журито Тед Ходжкинсън, който уточни, че членовете на журито са заседавали пет часа виртуално преди няколко дни, за да вземат окончателното си решение.