Селена Гомес издаде сингъл с корейската група "Блекпинк"

Селена Гомес издаде сингъла 'Ice Cream' с корейската момичешка група "Блекпинк" за бурна радост на феновете, съобщи Ройтерс.

Тизърът към видеоклипа, разпространен вчера, до 4 ч. по Гринуич днес (7 ч. българско време) е гледан повече от 14,5 милиона пъти в Ютюб. През юни "Блекпинк" постави рекорд с 86,3 милиона гледания в Ютюб на клипа им "How You Like That" за първите 24 часа, предава БТА.

Песента "Ice Cream" е идеална за лятото и напълно различна от предишните хитове на групата "Kill This Love" или "How You Like That", казаха от мениджърската компания на "Блекпинк". Докато те са динамични и агресивни, "Ice Cream" е по-лека и безгрижна. Това допада на феновете.

"Това е нова тяхна страна и концепция, която настина им подхожда" - написа един от тях.

"Ice Cream" подхожда по тематика и на новото готварско шоу на Селена Гомес "Селена + шеф", в което известни майстор-готвачи участват дистанционно и я учат как се готвят ястия като омлети, октоподи, тако, бисквити.

Шоуто от 10 епизода дебютира по стрийминг платформата HBO MAX този месец.