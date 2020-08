Ирландски звезди пеят песни на Ван Морисън за 75-ия му рожден ден (Видео)

Ирландските музикални звезди Боб Гелдоф, Хозиър и Пол Кейси, както и ирландският президент Майкъл Хигинс са сред известните личности, които участват в специален музикален поздрав за 75-ия рожден ден на Ван Морисън, съобщи Ройтерс.

Организаторите от ХотПрес са поканили 75 ирландски артисти да запишат на видео изпълнения на песни, създадени от музиканта, започнал кариерата си с група "Дем" и сдобил се със световна слава като соло изпълнител с хита си от 1967 г. "Brown Eyed Girl". Записите се излъчват в Ютюб в продължение на три седмици до 15 септември, предава БТА.

В специално събитие на 31 август ще бъдат излъчени изпълнения на Хигинс на "Rave On, John Donne", композиторът Бил Уелън, Пол Кейси енд Френдс заедно с Тери Хули ще изпълнят "In The Days Before Rock 'n' Roll", а Мери Кофлан ще представи "'Warm Love".

Боб Гелдоф е избрал песента "I'm Tired Joey Boy". "Отношението, което струи от тези изпълнения, отношението, което Ван все още има - с поглед винаги едновременно към съвременната музика и към обществото, е наистина интересно да се наблюдава", каза той.

Морисън, чийто албум "Astral Weeks" често е сочен като едно от най-големите постижения в рок музиката, каза, че е изненадан, че все свири и пее на тази възраст, тъй като понякога успехът му изглеждал твърде крехък. "Често казано, не смятах, че до днес все още ще пея", каза той.

"Навремето мениджърите ни и други все казваха, че няма да го правим дълго...че човек никога не знае", добави той.

Ветеранът в музиката, който все още пълни големи зали с своята музикална смес от блус, джаз и келтска музика, има репутацията на своенравен човек.

На сайта си тази седмица той призова музикантите да го подкрепят в опита му да помогне на музикалната индустрия да стъпи отново на крака при пандемията и заяви, че концертите с реална публика при пълен капацитет трябва да се подновят. "Призовавам певците, музикантите, сценаристите, продуцентите, промоутъриоте и другите професионалисти в индустрията да се борят заедно с мен за това. Елате да се изправим и да се борим с псевдонауката, да се чуе гласът ни", написа Морисън